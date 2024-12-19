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小熊要補先發輪值　想搶日本強投佐佐木朗希

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）
▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒羅德隊23歲「令和怪物」佐佐木朗希今年季後將透過入札制度挑戰大聯盟，吸引大聯盟多隊關注，根據美國媒體報導，芝加哥小熊想要強化球隊先發輪值，佐佐木朗希也在鎖定名單之中。

小熊隊近期搶下外野強打塔克（Kyle Tucker），小熊棒球事務部總裁豪爾（Jed Hoyer）曾提到，球隊持續尋找投手，需要很棒的投手加入。

目前小熊隊先發輪值有今永昇太、史提爾（Justin Steele）、泰昂（Jameson Taillon）、波伊德（Matthew Boyd）與阿塞德（Javier Assad），先發輪值戰力仍有提升空間。

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根據美媒報導，佐佐木朗希在小熊隊鎖定範圍，希望能搶到這名強投，今年佐佐木朗希例行賽先發18場，戰績10勝5敗，送出129次三振，防禦率2.35，最快球速曾投到162公里。

此外，布勒（Walker Buehler）、弗拉赫提（Jack Flaherty）、薛茲爾（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）、希尼（Andrew Heaney），也都有機會成為小熊隊補強目標。

關鍵字： MLB棒球

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