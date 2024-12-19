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臺中台壽霸龍摘冠　中信集團將頒發冠軍戒指

▲臺中台壽霸龍隊勇奪爆米花聯賽冠軍。（圖／中信育樂提供）
▲臺中台壽霸龍隊勇奪爆米花聯賽冠軍。（圖／中信育樂提供） 

記者陳立勳／綜合報導

臺中台壽霸龍成棒隊在今年初成立後，歷經春季聯賽與海峽兩岸棒球交流賽的整合與調整，在今天的第9屆爆米花聯賽冠軍戰中，以2比0完封台電，拿下隊史首座冠軍金盃。

首局，臺中台壽霸龍隊就靠著潘俊宇選到保送發起攻勢，接下來靠著陽耀勳和洪宸宇連續擊出安打，幫助團隊先馳得點，比賽八局下，團隊再靠著陳敏賜擊出陽春砲擴大領先，並在日籍投手仲里翔貴先發主投6局無失分的帶領下，攜手猿渡大輝以及霍斯共同壓制台電打線的發揮，聯手完封台電，幫助霸龍隊拿下冠軍。

今年年初中國信託商業銀行和台灣人壽連袂贊助，承接臺中成棒隊經營權，成立「臺中台壽霸龍」成棒隊。接手後也做出許多內部管理更動，並期望借重中信育樂經營中信兄弟棒球隊的成功經驗，提供更好的賽訓與願景，培育年輕選手、提升整體戰力表現，並讓許多自主培訓的選手在賽事之餘，與中華職棒二軍及古巴國家隊等進行以賽代訓，提升選手實力與比賽強度。

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臺中台壽霸龍隊也在今年多次前往臺中洲際棒球場與中信兄弟進行觀摩交流，而兩隊也相繼為臺中市拿下冠軍金盃，這也完成了中信育樂董事長陳國恩在年初接手霸龍隊經營權時，特別強調的集團深耕體育，進一步整合內外部資源，厚植成棒隊的競爭力與影響力，中信集團也將會頒發冠軍戒指予臺中台壽霸龍隊。

臺中台壽霸龍隊總教練湯登凱表示，「要感謝中信集團的支持與力挺，團隊挺過傷兵的低潮，強調要用挑戰者的心態去面對爆米花4強賽事，很開心我們做到了！」

關於台壽霸龍隊明年的規劃，湯登凱則說，「明年會積極與韓國職棒二軍交流，期待能夠透過與國外職棒的交流賽，來提升團隊的競爭力，目標明年也同樣打出好成績。」

關鍵字： 爆米花聯盟.棒球

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