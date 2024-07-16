林彥廷接班中華男籃得分後衛大任　桑茂森點出關鍵在穩定性

▲瓊斯盃中華藍白內戰，林彥廷全場繳出14分好表現。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃中華藍、白「內戰」戲碼，16日晚間壓軸登場，兩隊一路激戰情況下，中華藍靠著賀家兄弟賀丹拿下21分，賀博15分，搭配準歸化球員高柏鎧15分、19籃板、3阻攻的攜手合作下，以5分之差險勝。不過此戰中華白林彥廷攻下全隊最高14分表現亮眼，賽後中華白總教練桑茂森也直言，「如果能提升穩定性，林彥廷在中華隊2號位置上將大有可為。」

中華白此戰面對老大哥中華藍，上半場還取得領先優勢下，全場兩隊一路緊咬，最終中華藍在賀家兄弟合力轟下36分情況下，以5分擊敗中華白。

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不過此戰中華白仍有不少年輕亮點，目前效力中國CBA聯賽北京紫禁勇士的林彥廷，此戰展現得分爆發力，全場12投5中拿下全隊最高14分外帶2籃板。

賽後林彥廷表示，「桑哥(中華白總教練桑茂森)昨天開會就要我們打出氣勢，球員們都很亢奮，我們展現出年輕的狀態，雖然我們技巧不如人，但我們以年輕的氣勢來咬著對方，中華白今天打得很不錯。」

桑茂森則認為，「林彥廷的攻擊手段大家有目共睹，剩下就是穩定性，要和陳盈駿、林庭謙這樣的球員對抗還能取分，那麼他未來在中華隊的2號得分後衛位置上將大有可為。」

▲桑茂森認為林彥廷有接班中華隊得分後衛大位的潛力。（圖／籃協提供）