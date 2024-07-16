快訊／瓊斯盃台灣「藍白內戰」　賀丹、賀博合轟36分中華藍奪勝

▲瓊斯盃中華藍白內戰，賀家兄弟領軍中華藍奪勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃中華「藍白內戰」16日晚間壓軸登場，中華藍、中華白一路比分糾纏，但中華藍靠著賀丹攻下21分、賀博貢獻15分，搭配高柏鎧15分、19籃板、3阻攻最終82比77擊敗中華白，在這場中華內戰收下最終勝利。

此戰中華藍選擇讓劉錚、林庭謙休兵高掛免戰牌，當家主控陳盈駿也未先發，中華藍由「賀家兄弟」賀丹、賀博不斷強勢切入取分，但中華白也由「政大連線」莫巴耶、宋昕澔聯手搶分，加上第2節尾聲吳志鍇也投進壓哨進球，半場打完以44比40取得領先。

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第3節開打後，兩隊比分依舊糾結，即便中華白內線大將莫巴耶4犯暫時退場，但中華藍仍無法有效拉開比分，直到此節尾聲，賀博一次成功抄截後雙手爆扣，也讓中華藍3節打完以66比60逆轉超前比分。

末節中華白持續追分，林彥廷底線三分彈再度帶起球隊士氣，不過中華藍隨即由高錦瑋切入妙傳助攻高柏鎧禁區爆扣，隨後馬建豪也補上三分冷箭，終場前5分48秒賀博再度升空單臂重扣，讓中華藍取得9分穩定領先。

隨後中華白莫巴耶苦吞5犯就此退場，但中華白林彥廷一次精彩切入左手拉桿，又讓球隊追到僅6分差距，隨後雙方比分持續僵持，終場前51.5秒中華白江均中距離得手，再度將落後縮小為5分差。

終場前32.2秒，中華藍高柏鎧擋人時進攻犯規，同樣苦吞5犯離場，終場前19.3秒江均禁區得手，中華白僅剩3分落後，終場前9.8秒，中華藍靠著王牌陳盈駿兩罰俱中奠定勝果，最終就以5分之差險勝中華白。

▲中華白莫巴耶此戰攻下12分、3籃板、3助攻。（圖／籃協提供）