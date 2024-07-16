全台唯一市區路線金標籤賽事　台北馬拉松正式啟動

▲2024台北馬拉松正式開放報名。（圖／台北馬提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024台北馬拉松將於12月15日隆重登場，慶祝臺北建城140週年，並首度升格為世界田徑總會(WA)「金標籤」賽事。今年新增「9公里世壯運加油組」，並邀請臺灣馬拉松紀錄保持人許績勝出席記者會宣告正式參戰，分享國際賽事里程碑及備賽經驗。

馬拉松組自16日下午4時起開放登記抽籤，半程馬拉松組則於8月9日下午2時開放報名。歡樂早餐跑的3公里組和9公里組已於7月5日下午5時起開放報名，將於9月30日截止報名。全馬組別限額9000名，2023年有439人在3小時以內完賽，4小時以內則有4135人。

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台北市市長蔣萬安表示，今年賽事主題『Redefine Your Limits從心定義』，呼籲跑者們在邁向金標籤的路上堅持不輕言放棄，與金標籤的台北馬拉松一起從心出發，衝出佳績。另外，今年升格金標籤特推出金標全馬限定組(限量1000組)，提供免抽籤保障名額及贈送限定版專屬官方商品。

許績勝老師表示，他與台北馬拉松淵源深厚，從第一屆（1986年）開始參賽，連續4屆都拿國內冠軍。他期待國內好手再加把勁，終結近30年的國內馬拉松紀錄，將臺灣的馬拉松成績做突破，與世界水平靠近。

今年悠遊卡公司首次合作推出1000張臺北馬拉松限定悠遊卡，並搭配迷你衣保袋零錢包掛飾，早鳥購買的悠遊卡上面不但會有專屬的編號，還可享有早鳥優惠價。