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輕艇競速首次進軍奧運　張筑涵、吳少璿表姊弟出擊

▲中華輕艇代表隊，張筑涵、吳少璿、賴冠傑。（圖／國訓中心提供）

▲中華輕艇代表隊張筑涵。（圖／國訓中心提供）

記者杜奕君／綜合報導

巴黎奧運即將登場，我國選手進入最後備戰狀態，本屆奧運我國除了傳統項目達標，在其他運動項目中也逐漸取得立足之地。例如霹靂舞國手首登奧運、男子擊劍國手暌違36年再度回到奧運舞台，以及首次有輕艇競速國手前進奧運舞台。

我國輕艇代表隊在去年杭州亞運大放異彩，今年巴黎奧運續寫歷史新頁。相較上屆東京奧運，本屆除了女子輕艇好手張筑涵再戰運動員最高殿堂，表弟吳少璿也取得輕艇激流門票，還有專戰輕艇競速且在杭州亞運奪金的賴冠傑，也成為臺灣首位輕艇競速奧運選手。

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去年杭州亞運，我國好手賴冠傑在靜水競速男子1000公尺單人划艇逆轉摘金，接著東京奧運國手張筑涵在輕艇激流女子K1，力退地主名將李露奪金，以及輕艇激流男子K1吳少璿斬獲銅牌，在亞運輕艇獎牌榜2金1銅排行第二，僅次地主中國大陸。如今三位奪牌健兒，都順利拿下巴黎奧運門票，準備前進花都。

▲中華輕艇代表隊，張筑涵、吳少璿、賴冠傑。（圖／國訓中心提供）

▲中華輕艇代表隊吳少璿。（圖／國訓中心提供）

輕艇代表隊取得奧運資格後，在體育署、國訓中心協助下，選手不論在國內宜蘭冬山河備戰或者出國移地訓練，都獲得良好的營養支援與完善照顧。國訓中心運科處聘請宜蘭大學陳亭亭教授，針對選手賽前飲食建議，與身體組成分析，評估營養攝取是否符合訓練需求，並提供選手所需相關營養補充品。

輕艇激流選手張筑涵與吳少璿，到國外移地訓練和參與賽事，兩人海外四處征戰，以適應不同的場地環境。另外，國訓中心特別提供一組氣壓式按摩機，支援選手疲勞恢復，以更充足的體能狀態迎接每一次挑戰。

「亞運金牌，帶給我很棒的經驗，當然到現在還是有點不太真實，但這也讓我在比賽的時候，不會去害怕失誤或是覺得自己做不到。」張筑涵17歲就前進2010年廣州亞運，國際大賽經驗豐富，上屆東京奧運成為台灣史上首位取得奧運輕艇資格的選手，這次也成為我國連兩屆闖進奧運的輕艇第一人。

31歲的張筑涵很開心這次巴黎行，輕艇隊不是她一個人孤軍奮戰，除了輕艇激流的表弟吳少璿，還有靜水競速的賴冠傑，相信可以激勵台灣正在接觸輕艇運動的孩子，前進奧運不是不可能的任務，只要努力付出，絕對有機會實踐夢想。她期續再戰五環舞台，盡情去享受比賽，發揮出訓練的好表現，然後目標晉級決賽。

「不管是亞運奪牌或是取得奧運資格，我的心情都是很開心，因為這兩項成績對於我的生涯來說，不但是一個肯定也是一個成就感。」吳少璿表示初戰奧運，目標就是做好自己，把努力訓練的成果展現給大家看。

27歲的賴冠傑，從事輕艇運動同樣超過10年，原本擅長短距離200公尺，但為了一圓奧運夢，轉戰1000公尺，儘管不熟悉也不喜歡，過程時常碰壁，但在教練團跟家人支持鼓勵下，終於要踏上奧運殿堂。

「其實拿下亞運金牌時，已經超出設定的預期。而爭取奧運門票，老實說，壓力很大，因為怕如果拿不到資格，很多人會懷疑那時候亞運金牌是運氣成分，所以自己也想證明自己，一直都很努力，很開心順利拿到奧運參賽資格。」賴冠傑表示，屆時奧運賽場，要更勇敢去跟世界頂尖運動員競爭，期盼拿出自己最好的一面，盡全力挺進決賽。

▲中華輕艇代表隊，張筑涵、吳少璿、賴冠傑。（圖／國訓中心提供）

▲中華輕艇代表隊，賴冠傑。（圖／國訓中心提供）
 

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運輕艇張筑涵吳少璿

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