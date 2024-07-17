快訊／夢想家持續擴充戰力庫　鐵牛射手簡偉儒正式加盟

▲夢想家持續補強，「鐵牛射手」簡偉儒正式加盟。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家持續進行補強計畫，球團今（17）日再宣布簽下射手簡偉儒，為球隊後場增添穩定火力！

簡偉儒今年32歲，擁有豐富的賽場經驗，第12季SBL選秀會上被金酒選中展開職業生涯，並在2015及2016年代表中華男籃出賽，2020年他投入 PLG 披上富邦勇士戰袍，2022年再度轉戰 T1 加盟台南台鋼獵鷹，剛加入獵鷹首季他即成為球隊即戰力，場均攻下10.3分、3.6籃板、2.9助攻，外線命中率將近三成五，更在此創下單場23分、6 記三分球的生涯新高，致命的外線冷箭成為球隊倚重的隱形武器。

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夢想家總經理韓駿鎧表示，簡偉儒擁有優異的外線手感，是一位優秀的團隊型球員，非常適合夢想家的風格，「我們看中的除了偉儒穩定的投射能力之外，還有他的高球商與比賽解讀能力，加上他豐富的比賽經驗，能夠幫助我們在關鍵時刻多了一位穩定軍心的角色！」

對於選擇加入夢想家，簡偉儒提到很感謝球團的信任，「夢想家是一支很團結的球隊，除了實力堅強之外，團隊打法也是我很喜歡的風格，最重要的是團隊氣氛、主場氛圍都非常好，陣中也有自己的老隊友簡浩，還有從小就認識但還沒有同隊過的德威，很期待能夠在這裡展開新賽季，和大家一同成長！」

談到新球季目標，簡偉儒堅定地表示，「上場就是拚，做好教練的要求，保持企圖心，盡全力發揮自己的能力幫助球隊！」