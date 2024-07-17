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中華藍瓊斯盃強勢4連勝　獲贈105萬台幣大紅包

▲愛爾麗集團董事長常如山(右)鼓勵中華藍老將劉錚。（圖／愛爾麗集團提供）

▲中華男籃總領隊常如山(右)鼓勵中華藍老將劉錚。（圖／愛爾麗集團提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男藍今在瓊斯盃打下4連勝的佳績，在場觀戰的中華男籃總領隊常如山不僅親到現場觀戰，賽後還到球員休息室豪氣送上105萬台幣獎金的大紅包，立刻讓中華男藍士氣大振。

常如山去年接下中華帕林匹克總會「公益親善大使」之外，對於籃球更是早在疫情解封時就特別關注，早在2022年亞洲盃男籃賽時，當時因為還在疫情期間，包括球員組軍和球隊贊助經費都遇到相當多的困難，當時經由友人介紹，常如山跟著中華男籃遠征，與台灣籃球建立起深厚的感情。

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常如山說，「因為當時疫情期間，台灣隊沒什麼贊助，我覺得國家隊需要有人照顧，所以開始贊助，也跟集團的宗旨『因愛爾美麗』相同。」

去年瓊斯斯盃期間，常如山把照顧的範圍擴及到中華男女隊，知道球員有受傷的困擾，不惜自掏腰包耗資400萬元購入美國GameReady加壓冷療冷循環系統和疼痛雷射，執行長劉怡萱更是幾乎24小時都跟著中華男女籃代表隊共進退，在中華男籃最終以92比64打敗韓國奪下亞軍後，常如山就代表集團送上100萬獎金。

今年常如山扛下中華籃球總領隊，今在中華男藍以82比77打敗中華男白打下漂亮的4連勝後，讓常如山立刻貼心的送上105萬台幣的大紅包，也為今年中華籃球隊注入強心針。

關鍵字： 瓊斯盃中華藍愛爾麗台籃

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