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快訊／攻城獅主帥確認！　米蘭確定續約打造風城快速球風

▲上季帶領攻城獅重返季後賽，總教練米蘭獲得球團續約。（圖／攻城獅提供）

▲上季帶領攻城獅重返季後賽，總教練米蘭獲得球團續約。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今宣布正式與總教練米蘭(Milan Mitrovic)續約一年。米蘭教練上賽季於季中接手總教練一職，下半季帶領攻城獅拿下14勝10敗，順利晉級季後賽。

張樹人總經理表示，「總教練米蘭在上季帶領團隊達成晉級季後賽的階段性目標，在他的領導下，攻城獅年輕球員自信心提升許多，且外圍射手們在進攻端成功釋放火力。有了上賽季的帶兵經驗後，期待他能更完整地貫徹執教理念與風格，持續率領攻城獅取得更優異的成績。」

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在獲得球團續約後，米蘭總教練感性表示，「這是我第一次離家鄉這麼遠，但攻城獅團隊、新竹球迷給我的愛與尊重讓我感到非常溫馨。這次續約代表著球隊信任我，而且攻城獅球團與我的目標一致，接下來我們還有很多工作要完成，才能發揮攻城獅團隊的潛力。」

談到攻城獅新賽季的團隊風格，米蘭總教練表示，「我們會努力打造快速且有組織的球風，在防守端有明確的規則，進攻端則是要更有系統地執行戰術。」

攻城獅於休賽季補進李啓瑋與李漢昇，張樹人總經理也透露，「教練團目前已針對新進球員擬定團隊訓練計劃，休賽季會先著重在強化體能與個人技巧，接著融入小組配合、團隊配合等訓練，希望能幫助球員養成好的習慣，全力備戰新賽季。」

關鍵字： 攻城獅米蘭TPBL台籃

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