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王勝偉有夢「全打序開轟」就差第4棒！後藤光尊虧：原來還沒啊？

▲王勝偉 。（圖／富邦悍將提供）

▲王勝偉 。（圖／富邦悍將提供）

文／中央社

富邦悍將隊王勝偉昨寫下中華職棒史上第2年長游擊手紀錄，下個目標超越林智勝，但更期待「全打序開轟」，目前就差第4棒；總教練後藤光尊聽到後笑說：「那要等他充飽電。」

王勝偉昨天替補上場鎮守游擊是近2年來第1次，42歲又30天的年紀在中職曾守過游擊的選手中，僅次於2025年林智勝的43歲249天，當時林智勝是在引退賽後段移防游擊。

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聽到林智勝卡在前面，王勝偉笑說，自己也想挑戰看看，隨後話鋒一轉嚴肅表示：「球隊的方向是需要培育年輕選手，我去游擊不是長久之計，短暫是可以。陣中年輕人還是要出來爭取位置。」

而王勝偉今年也曾寫下生涯第1次、史上第5年長先發第4棒的紀錄，他表示，先前聽到總教練後藤提及，但真的聽見自己在第4棒時也又驚又喜，「緊張也期待，這是生涯里程碑，算是圓夢了。」

王勝偉透露，當下也詢問後藤光尊、副領隊林威助、打擊教練高國輝關於打第4棒的意見，但最後結論是，「我還是我啦，不用因為打序改變自己，對手也知道，我就是王勝偉。」

王勝偉集滿9個棒次都先發過的紀錄，但生涯打第4棒時還沒敲出過全壘打，後藤光尊聽到後笑說：「我收到了。原來還沒啊？看來實力還不足嘛。」後藤光尊在日本職棒球員時期曾達成「全打序開轟」，王勝偉也想比照辦理。

關鍵字： 標籤:王勝偉富邦悍將中職游擊手全打序

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