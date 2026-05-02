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李灝宇父母、未婚妻都來了！見證關鍵安+美技　主播盛讚守備

▲李灝宇家人第一次到美國 。（圖／截自X）

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記者王真魚／綜合報導

底特律老虎主場迎戰德州遊騎兵，台灣好手李灝宇此役先發第9棒、鎮守三壘，主播透露，他的家人特地從台灣飛到現場加油。主播指出，父母是第一次到美國觀戰，未婚妻與經紀人也都到場支持。

「現在，李灝宇的家人從台灣來到現場。他的父母、未婚妻和經紀人都在這裡，從台灣長途跋涉來看他比賽。」就在家人面前，李灝宇於4局下在3壞1好情況下，擊出右中外野落地安打，帶有1分打點，幫助球隊追至3比4。

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球評隨後提到，李灝宇讓先發投手高爾（MacKenzie Gore）付出代價，「他持續往內角攻擊，又試圖再投進內角。李灝宇有足夠力量把球帶出去，打向右中外野，為老虎再得1分！也結束了這位投手今晚的任務。」

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高爾（MacKenzie Gore）最終主投3.2局，被敲4安打、失3分退場。 除了打擊建功，李灝宇在守備端也有貢獻，5局上面對佩德森（Joc Pederson） 擊出滾地球，他在三壘接球後傳往二壘，策動雙殺守備，順利化解攻勢。

6局下1出局一壘有人，李灝宇再度上場打擊，轉播再度拍到場邊家人，雖然這次是吞下三振，但7局上在2出局一壘有人情況下，他再處理楊恩的滾地球，穩健傳往一壘完成出局，結束該半局。 主播直言，「也許這是李灝宇在老虎隊至今最好的一場守備表現」，球評認同回應：「楊恩最近打得很好，看來是真的。」

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關鍵字： 李灝宇老虎隊美國職棒守備雙殺台灣球員

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