運動雲

>

鎖定年度新人王！　劉丞勳又砍21分領軍主場打爆戰神

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳又砍21分，幫助球隊主場大勝戰神。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳又砍21分，幫助球隊主場大勝戰神。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅在確定挺進季後賽後，2日主場迎戰台北台新戰神，本季「年度最佳新人」熱門人選劉丞勳，在前役砍下生涯新高22分後，今日又再度展現得分爆發力，首節7分鐘就轟下14分，奠定球隊大幅領先氣勢，最終劉丞勳攻下生涯次高21分，攻城獅在主場以96比73大勝贏球，寫下近期3連勝。

此戰兩隊主力控衛都高掛免戰牌，戰神丁聖儒、攻城獅曾柏喻都缺陣情況下，開賽攻城獅「選秀狀元」，也是本季年度新人王大熱門的劉丞勳就火力全開，首節先發出賽7分鐘就6投5中，外帶3罰俱中狂砍14分，也幫助風城軍團以29比25領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節攻城獅包括蕭順議、蔡宸綱都有得分表現，幫助球隊持續小幅領先，戰神雖然一度追到1分差，但劉丞勳重回場上後，又是強勢切入完成3分打，讓球隊再度擴大領先優勢，半場打完攻城獅建立53比39的雙位數領先。

下半場開打後，戰神一度靠著恩多內線優勢追分，但攻城獅仍靠著團隊戰力加持，3節打完擴大來到16分超前。

末節雙方都開始出清板凳陣容，攻城獅洋將提傑單節有7分進帳，最終攻城獅就在14人出賽都有得分紀錄的優勢火力帶動下，最多一度領先24分，最終也以96比73大勝戰神。

攻城獅全場以劉丞勳拿下21分最佳，提傑則有15分進帳。輸球的戰神方面，以恩多拿下19分、16籃板最高，黃聰翰15分、3籃板、2抄截，錢肯尼也有14分、2籃板、3助攻。

戰神也成為本季聯盟首支完成全部例行賽隊伍，最終以11勝25敗作收，排名例行賽第5位，也無緣季後賽挺進季後賽，球季以4連敗作收。

連同此戰在內，劉丞勳本季35戰全勤，平均可攻下8.2分、3.5籃板、1.6助攻，整體三分球命中率來到37.6%。

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳又砍21分，幫助球隊主場大勝戰神。（圖／TPBL提供）

▲劉丞勳有望鎖定年度新人王獎項。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL劉丞勳攻城獅戰神台籃新人王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

詹皇霸氣高喊：「我打敗時光老人了」　41歲仍是湖人系列賽總得分王

詹皇霸氣高喊：「我打敗時光老人了」　41歲仍是湖人系列賽總得分王

騎士主帥：籃球之神不站在我們這邊　哈登近兩次G7生死戰場均8分

騎士主帥：籃球之神不站在我們這邊　哈登近兩次G7生死戰場均8分

快訊／把球交給我！　巴瑞特談1.2秒神奇準絕殺：出手就知道會進

快訊／把球交給我！　巴瑞特談1.2秒神奇準絕殺：出手就知道會進

快訊／湖人4比2強勢晉級季後賽次輪　詹皇猛砍28分7籃板8助攻領勝

快訊／湖人4比2強勢晉級季後賽次輪　詹皇猛砍28分7籃板8助攻領勝

快訊／暴龍「護國神框」彈出G6勝利　巴瑞特不可思議三分彈成致勝英雄

快訊／暴龍「護國神框」彈出G6勝利　巴瑞特不可思議三分彈成致勝英雄

蠟燭三頭燒夢想不熄　黃瑞棋堅持角力信念拚亞運圓夢

蠟燭三頭燒夢想不熄　黃瑞棋堅持角力信念拚亞運圓夢

國體大超級菜鳥萬奕彣驚奇封后　全大運網球力克強敵楊亞依奪金

國體大超級菜鳥萬奕彣驚奇封后　全大運網球力克強敵楊亞依奪金

頂住超級搶10壓力！　台師大蔡右承、黃奕翔全大運網球男雙2連霸

頂住超級搶10壓力！　台師大蔡右承、黃奕翔全大運網球男雙2連霸

快訊／不可思議！巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍OT撂倒騎士逼出G7

快訊／不可思議！巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍OT撂倒騎士逼出G7

快訊／活塞落後24分史詩逆轉勝逼出G7　魔術下半場崩盤僅拿19分

快訊／活塞落後24分史詩逆轉勝逼出G7　魔術下半場崩盤僅拿19分

【旅行的氣味】奴才出國帶特別的伴手禮給主子們♥

熱門新聞

古林睿煬4局2分無關勝敗！火腿遭歐力士大逆轉無緣5000勝

快訊／不可思議！巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍OT撂倒騎士逼出G7

道奇球隊氣氛沉重！多數球員不受訪　T.赫南德茲代表發聲

李灝宇家人面前建功！敲安帶打點＋美技　老虎4比5惜敗遊騎兵

李灝宇父母、未婚妻都來了！見證關鍵安+美技　主播盛讚守備

大谷承受「人類未知消耗」　專家挺登板休兵：少打幾轟沒關係

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林好投白忙　火腿無緣5000勝

2巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍逼出G7

3道奇氣氛沉重！多球員不受訪　T.赫南德茲代表

4李灝宇關鍵安打＋雙殺美技　老虎惜敗

5李灝宇家人來了！見證安打、美技

最新新聞

1HIGHLIGHT背號藏台鋼創隊日彩蛋！

2統一獅「汪汪萊」主題日萌翻球場

3曾仁和好投下二軍下一戰有譜

4鎖定新人王　劉丞勳砍21分打爆戰神

5王勝偉有夢「全打序開轟」就差第4棒！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

栗山英樹祝賀王柏融百轟

長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

攜帶椅子粉絲遭保安勸阻　Stray Kids快閃店活動爆衝突

劉品言耳環「掉進乳溝」　羞喊：掉進萬丈深淵裡

【這東西關不住我XD】牛簡單3步驟直接用牛角開鎖！

【會飛但不會降落XD】柯爾鴨直接墜鴨！摔地上秒起身裝沒事

【最純粹的信仰】小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動網友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366