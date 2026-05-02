鎖定年度新人王！　劉丞勳又砍21分領軍主場打爆戰神

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳又砍21分，幫助球隊主場大勝戰神。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅在確定挺進季後賽後，2日主場迎戰台北台新戰神，本季「年度最佳新人」熱門人選劉丞勳，在前役砍下生涯新高22分後，今日又再度展現得分爆發力，首節7分鐘就轟下14分，奠定球隊大幅領先氣勢，最終劉丞勳攻下生涯次高21分，攻城獅在主場以96比73大勝贏球，寫下近期3連勝。

此戰兩隊主力控衛都高掛免戰牌，戰神丁聖儒、攻城獅曾柏喻都缺陣情況下，開賽攻城獅「選秀狀元」，也是本季年度新人王大熱門的劉丞勳就火力全開，首節先發出賽7分鐘就6投5中，外帶3罰俱中狂砍14分，也幫助風城軍團以29比25領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節攻城獅包括蕭順議、蔡宸綱都有得分表現，幫助球隊持續小幅領先，戰神雖然一度追到1分差，但劉丞勳重回場上後，又是強勢切入完成3分打，讓球隊再度擴大領先優勢，半場打完攻城獅建立53比39的雙位數領先。

下半場開打後，戰神一度靠著恩多內線優勢追分，但攻城獅仍靠著團隊戰力加持，3節打完擴大來到16分超前。

末節雙方都開始出清板凳陣容，攻城獅洋將提傑單節有7分進帳，最終攻城獅就在14人出賽都有得分紀錄的優勢火力帶動下，最多一度領先24分，最終也以96比73大勝戰神。

攻城獅全場以劉丞勳拿下21分最佳，提傑則有15分進帳。輸球的戰神方面，以恩多拿下19分、16籃板最高，黃聰翰15分、3籃板、2抄截，錢肯尼也有14分、2籃板、3助攻。

戰神也成為本季聯盟首支完成全部例行賽隊伍，最終以11勝25敗作收，排名例行賽第5位，也無緣季後賽挺進季後賽，球季以4連敗作收。

連同此戰在內，劉丞勳本季35戰全勤，平均可攻下8.2分、3.5籃板、1.6助攻，整體三分球命中率來到37.6%。

▲劉丞勳有望鎖定年度新人王獎項。（圖／TPBL提供）