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大谷承受「人類未知消耗」　專家挺登板休兵：少打幾轟沒關係

▲大谷翔平、史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力洛杉磯道奇的大谷翔平本季持續以投打「二刀流」出賽，無論攻守兩端都展現壓倒性存在感。不過在力拚睽違約3年完整賽季「二刀流」運作之際，球隊在使用方式上出現新變化，開始嘗試讓他在部分登板日「專職投手」出賽。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前已說明，這樣的調整主要是為了控管負荷。隨著大谷將邁入32歲，即便整體表現仍維持頂尖水準，但球團評估未來身體消耗勢必增加，因此認為「讓他專心投球是正確決定」。

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這樣的調度策略，也獲得不少前大聯盟球員認同。曾累積2043支安打的捕手皮爾辛斯基 （A. J. Pierzynski）就在節目中指出，如何讓大谷整季維持健康出賽才是關鍵，「讓他一周休1到2天指定打擊（DH）是合理安排」。

同節目主持人、前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）則形容，大谷正處在「沒有人走過的領域」，球隊必須用前所未有的方式管理他的身體狀況。他進一步點出觀察細節，「看他投到第7局之後，再全力衝刺拚二壘、三壘時的跑壘動作，就能看出和一般狀態不同。」

克拉茲直言，大谷承受的是「人類從未經歷過的消耗等級」，因此肯定道奇的調整方向，「就算一年只打35轟、打席數不到700，也沒有問題，重點是讓他能長時間維持巔峰狀態」。 隨著大谷持續挑戰前所未有的二刀流極限，道奇在使用上的細膩調整，被視為延長其生涯高峰的重要關鍵。

關鍵字： 大谷翔平二刀流道奇隊健康管理球員調度

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