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李灝宇家人面前建功！敲安帶打點＋美技　老虎4比5惜敗遊騎兵

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎與德州遊騎兵交手，台灣好手李灝宇先發第9棒、鎮守三壘，攻守兩端都有表現，可惜球隊最終以4比5惜敗。

遊騎兵開賽就掌握攻勢，1局上靠楊恩（Josh Jung）安打先馳得點，3局上簡森（Danny Jansen）開轟，再加上楊恩單場第2支打點安打與佩德森（Joc Pederson）高飛犧牲打，一度拉開至4比0領先。

老虎4局下展開反攻，裴瑞茲（Wenceel Pérez）先敲出2分打點安打追回2分。隨後李灝宇在3壞1好有利球數下，將球推向右中外野形成安打，帶有1分打點，幫助球隊追至3比4。這一擊也讓對手先發高爾（MacKenzie Gore）在3.2局失3分後退場。

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5局下老虎延續攻勢，靠葛林（Riley Greene）滾地球再添1分，將比數扳成4比4平手。

李灝宇此役首打席於3局下擊出右外野飛球出局，第2打席敲出關鍵打點安打，第3打席在6局下遭三振；9局下最後一次打擊同樣揮空吞K。

除了打擊建功，李灝宇在守備端同樣亮眼，5局上策動雙殺守備化解危機，7局上再穩健處理楊恩（Josh Jung）滾地球抓下最後出局數，整體守備表現獲得轉播高度評價，直呼可說是本季最好一場。

不過8局上遊騎兵靠歐蘇納（Alejandro Osuna）二壘安打攻下超前分，老虎最終未能再度反攻，以1分差吞敗。李灝宇此戰敲出1安打、貢獻1打點，另吞下2K，攻守皆有表現。

此役李灝宇家人從台灣遠道到場觀戰，轉播畫面多次捕捉到場邊身影，主播也特別介紹，父母是首次赴美，未婚妻與經紀人同樣在場見證。

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▲李灝宇 。（圖／截自愛爾達）

▲李灝宇 。（圖／截自愛爾達）

關鍵字： 李灝宇老虎隊遊騎兵MLB關鍵安打

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