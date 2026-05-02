不再硬追長打！林子豪首轟後吐露轉變　運科助攻找回穩定擊球

▲林子豪。（圖／統一獅）



記者胡冠辰／台南報導

統一獅林子豪1日對樂天桃猿敲出本季首轟，本季開季打擊表現穩定，打擊率維持3成以上；談到今年打擊方向，林子豪表示，自己不再刻意追求長打，而是希望每一場都能維持穩定擊球品質，休賽季也特別尋求運動科學協助調整。

林子豪去年曾嘗試追求長打，但整體成績並不理想，因此今年改變想法，「就是穩定幫助球隊，不會說特別去想要追求長打，因為去年追求過了，成績看起來不是很好。」

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雖然本季首轟直到5月1日才出現，林子豪並不覺得擊球狀況有太大落差；他認為，很多球其實都打得滿扎實，只是仰角不夠，「今年在打很多比較偏平飛球，滾地球也稍微下滑一點，基本上擊球的感覺都掌握得滿好。」

林子豪表示，自己每天練習與比賽打擊都有設定課表，過去一個月執行下來感覺不錯，「每天都有維持在一定感覺上。」

開季至今，統一獅先發打線中，林子豪是少數打擊率維持3成以上、且穩定出賽的打者；對於今年擊球品質提升，他透露，去年球季結束後，休賽季有尋求運動科學團隊協助，討論新球季打擊方向。

「我那時候跟運科教練說，我想要長打看能不能維持，或是少一點點沒關係，但我希望我的擊球品質每一場都可以很穩定。」林子豪說，今年實際執行後，確實感覺擊球品質更好，也更穩定。

即使球季進行中，林子豪仍每天與運科教練保持聯繫；他透露，近期一度感覺髖部「有點卡卡的」，身體轉動速度不夠快，因此向教練反映，對方也給了他調整方向。

林子豪笑說，差不多就是前天休兵日和運科教練討論完，「昨天就全壘打了。」

至於春訓是否和過去有更大不同，林子豪表示，其實春訓內容沒有太大改變，主要差異在於休賽季透過運動科學做修正。身體狀態方面，他今年也有把肌力補回來，體重從去年約90公斤增加到現在約96、97公斤。

林子豪強調，目前不會特別去想全壘打或長打，而是專注在穩定輸出，「沒有刻意去追求長打，但是我覺得打出去的感覺是很好的。」