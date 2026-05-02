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快訊／不可思議！巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍OT撂倒騎士逼出G7

記者杜奕君／綜合報導

暴龍在季後賽首輪前5戰打完，處於2勝3敗落後情況下，2日在主場舉行的G6，前3節打完手握11分領先優勢，但末節騎士上演絕地反撲逼入延長賽。延長賽暴龍一度陷入落後危機，但終場前1.2秒巴瑞特（RJ Barrett）飆進超遠三分彈，最終暴龍戲劇性以112比110贏球，將雙方系列賽扳成3比3，確定進入季後賽第7戰。

此戰開賽雙方就打來糾結，首節打完雙方戰成32比32的高得分平手局面。次節雙方仍一度呈現拉鋸，不過暴龍在半場終了前連續投進3記三分球將比數拉開，半場打完暴龍以61比51取得雙位數領先。

第3節暴龍持續穩定發揮，在巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特領軍下，暴龍一度領先幅度來到15分之多，3節打完也以92比81持續壓制騎士。

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末節騎士展開反撲，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）遠投近切無往不利，加上莫布里（Evan Mobley）禁區不斷取分，逐步逼近暴龍。

終場前11.6秒，騎士在落後兩分情況下，此戰手感火燙的莫布里（Evan Mobley）成功上籃放進兩分，將雙方比分逼成104比104平手。隨後暴龍攻勢無功而返，雙方進入延長賽。

延長賽雙方一度都無法有效取分，暴龍先靠新秀莫瑞-博伊爾斯（Collin Murray-Boyles）首開紀錄，但騎士也由「大鬍子」哈登（James Harden）強勢切入扳平。

隨後哈登再度跳投建功讓騎士取得領先，但延長賽終了前1分25秒巴恩斯關鍵拋射得手，又讓比分追成108比108局面。

終場前33.7秒，騎士再度由一哥米歇爾操刀切入取分，隨後暴龍希德（Jamal Shead）兩罰一中，暴龍陷入1分落後，但終場前1.2秒暴龍巴瑞特飆進不可思議29呎超遠幸運彈框而進的三分彈，讓球隊逆轉兩分領先。最後騎士反撲無力，暴龍就以112比110贏球，將比賽逼入決勝第7戰。

▲騎士米歇爾、暴龍巴恩斯、巴瑞特。（圖／路透）

▲暴龍巴瑞特幸運彈進框的三分彈，幫助球隊逼出G7。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽暴龍騎士巴恩斯米歇爾巴瑞特

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