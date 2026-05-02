古林睿煬退場後牛棚接連挨轟　歐力士7比7追平火腿





▲古林睿煬 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿今天火力全開，首局靠雷耶斯（Franmil Reyes）清壘二壘打與清宮幸太郎2分砲灌進4分奠定基礎，之後持續擴大領先。旅日台灣投手古林睿煬此役先發雖在2局遭2分砲，但及時回穩，多次化解危機，主投4局失2分完成任務。火腿7比2領先歐力士。

1局上，古林睿煬先讓首棒渡部遼人揮空三振取得第1個出局數，但接著被宗佑磨、西川龍馬連續敲出安打，一度形成一出局一、二壘有人局面。

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面對壓力，古林先讓太田椋吞下三振，隨後再讓中川圭太擊出二壘滾地球出局，順利抓下第3個出局數。

古林睿煬首局雖被敲2支安打，但關鍵時刻連抓兩個出局數守住不失分，完成回歸先發後的穩健開局，目前球速最快152公里。

日本火腿在1局下隨即展開反攻，成功把握得點圈機會先馳得點。

首棒水野達稀擊出投手滾地球出局後，卡斯楚（Rodolfo Castro）敲出右外野安打上壘，野村佑希擊出投手滾地球推進跑者至二壘，形成兩出局二壘有人。接著郡司裕也纏鬥7球後選到保送，攻佔一、二壘。

關鍵時刻，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）在1好1壞情況下，擊出左外野方向的二壘安打，一棒清壘帶回2分，日本火腿取得2比0領先。清宮幸太郎再補上一發右外野2分砲，本季第6轟出爐，一棒將比數拉開至4比0。

不過2局上，古林先面對森友哉投出保送，隨後被西摩（Bob Seymour）把握機會，在1好1壞情況下擊出右中外野2分砲，一棒將比數從0比4追近至2比4。歐力士靠這發全壘打打破僵局。

隨後來田涼斗擊出內野安打上壘，紅林弘太郎再選到保送，形成無人出局一、二壘局面。

面對壓力，古林先讓渡部遼人揮空三振，抓下關鍵第1個出局數；接著宗佑磨擊出左外野飛球出局，再拿1個出局數。最後面對西川龍馬，古林再以三振解決打者，連續抓下3個出局數，成功化解失分危機。

古林睿煬此局雖遭2分砲狙擊，但在無人出局一、二壘情況下完成止血，避免失分進一步擴大。

2局下，火腿靠著田宮裕涼先敲二壘打上壘，兩出局後卡斯楚擊出中外野適時安打，帶有1分打點，將比分擴大為5比2。

3局上，古林睿煬讓太田椋三振、中川圭太擊出中外野飛球、森友哉游擊滾地出局，投出此役首次三上三下。

3局下，日本火腿再添分數，萬波中正一出局二、三壘時擊出中外野高飛犧牲打，帶有1分打點，將比數擴大至6比2。

歐力士王牌投手埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza），此役遭火腿狙擊，僅投2.2局就被敲7安、失6分退場，賽前防禦率不到1，投完此戰後升至2.27。

4局上，古林睿煬續投，先讓西摩擊出中外野飛球出局，1出局後被來田涼斗敲出二壘方向內野安打。接著面對紅林弘太郎，古林用直球製造中外野飛球，抓下第2個出局數。

2出局後，古林對渡部遼人投出四壞保送，讓歐力士攻佔一、二壘。暫停過後，古林回穩，面對宗佑磨，成功讓對手完全沒有出棒，站著三振出局，化解危機。

4局下，日本火腿兩出局後由野村佑希、郡司裕也連續安打串聯攻勢，隨後雷耶斯敲出適時安打再添1分，將比數擴大至7比2。雷耶斯4局完連3打席都敲安，手感相當火燙。

古林睿煬此役先發投滿4局退場，用球數78球，面對20名打者，被敲5安、包含1發全壘打，送出6次三振、3次保送，失2分皆為自責分，完成任務後交由牛棚接手。

福谷浩司接替古林睿煬登板。先讓西川龍馬擊出二壘滾地球出局，但隨後被中川圭太敲出左外野安打，形成兩出局一壘。

面對森友哉，福谷在2好0壞情況下被逮中來球，遭轟出右外野2分全壘打，一棒將比分追近至4比7。

6局上，日本火腿牛棚再度失守，齋藤友貴哉登板後先投出保送、再被敲安形成一、二壘危機，隨後遭宗佑磨轟出右中間3分砲，一棒將比數追成7比7平手。



