快訊／中華白「政大幫」發威　莫巴耶、宋昕澔攜手賞澳洲5連敗

▲中華白莫巴耶單場狂轟31分，領軍逆轉擊敗澳洲隊。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃17日晚間壓軸賽事，由賽前1勝2敗的中華白交手本次瓊斯盃尚未開胡，苦吞4連敗的澳洲男籃。即便前兩節一路挨打，但中華白在第3節一波14比0猛攻，就此逆轉超前，甚至取得雙位數領先，最終在莫巴耶31分、9籃板，宋昕澔也拿下16分，最終中華白就以90比78逆轉擊敗澳洲，收下本屆第2勝。

開賽中華白就由關達祐、莫巴耶聯手飆分取得領先優勢，但澳洲隊迅速反擊，在馬濟爾(Dhieu Magier)獨拿10分帶動下逆轉超前。不過隨後中華白內線大將莫巴耶一次強勢切入3分打建功，吳志鍇也補上三分冷箭，但首節打完澳洲仍以27比23取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2節開打僅8秒，中華白射手王律翔遭遇腳踝扭傷退場，但中華白一度追到僅1分差，隨後雙方激烈拉鋸，但莫巴耶一記弧頂三分彈，隨後又在禁區強打得手，追到44比47。

下半場開打後，中華白持續追分，宋昕澔3罰2中，江均抄截後雙手爆扣，中華白開啟一波16比0攻勢，逆轉取得11分領先優勢，3節打完中華白也以71比59逆轉超前。

末節中華白持續擴大領先來到13分之多，最終在莫巴耶轟下31分、9籃板，宋昕澔也有16分進帳下，「政大連線」攜手幫助球隊下半場逆轉收勝。

▲瓊斯盃中華白江均大秀雙手爆扣。（圖／籃協提供）