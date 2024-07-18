美國男籃熱身賽狂勝塞爾維亞　先發5虎詹皇、柯瑞、恩比德3人確定

▲柯瑞砍進6顆三分球進帳24分，領軍美國男籃熱身賽大勝塞爾維亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

美國男籃挑戰巴黎奧運金牌5連霸，18日以105比79大勝由金塊3屆NBA年度MVP大將約基奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞，賽後美國隊總教練柯爾(Steve Kerr)也表示，「美國男籃先發5人中，自己相當喜歡詹姆斯(Lebron James)、柯瑞(Stephen Curry)以及恩比德(Joel Embiid)擔任先發的組合。」

在今日於阿布達比的熱身賽，美國男籃在對上塞爾維亞時，選擇以詹姆斯、柯瑞、坦圖(ayson Tatum)、哈勒戴(Jrue Holiday)以及恩比德(Joel Embiid)為先發上陣，「咖哩大神」柯瑞全場轟下6記三分彈在內的24分，成功率隊以26分之差痛宰對手取勝。

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賽後美國隊主帥柯爾表示，「目前團隊仍在尋找多種先發組合，但我自己喜歡詹姆斯、柯瑞以及恩比德擔任先發的模式。」

事實上，過去3場美國隊自辦熱身賽，上述3位超級球星都是固定先發，其餘包括坦圖、哈勒戴，以及艾德華茲(Anthony Edwards)、布克(Devin Booker)等人，都曾輪流擔綱先發角色，但如果杜蘭特(Kevin Durant)能夠順利傷癒歸隊，他很可能也將成為美國隊前場的不動先發人選。

另外，柯爾也點名兩位內線長人戴維斯(Anthony Davis)、阿德巴約(Bam Adebayo)在替補端的整體搭配出色，特別是防守端能夠換防到外線，另外也能在禁區拿分，柯爾直言美國隊最大優勢就在整體戰力深度，如果能打出強悍防守與激烈的身體對抗，掌握籃板優勢，就會讓球隊增添更大本錢。

▲天王球星詹姆斯預料將是本屆巴黎奧運美國男籃不動先發。（圖／達志影像／美聯社）