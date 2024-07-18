「詹皇之子」打出夏季聯賽最佳作！　布朗尼單場砍12分還飆進三分球

▲詹皇之子布朗尼終於打出至今個人在夏季聯賽最佳表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA夏季聯賽前3戰合計26投僅6中，三分球甚至連續15投落空，身為天王球星詹姆斯(LeBron James)之子的布朗尼(Bronny James)，台灣時間18日終於繳出個人至今夏季聯賽代表作，全場11投5中砍下12分，就連三分球都單場命中兩顆，湖人最終也以1分之差擊敗亞特蘭大老鷹。

在日前以次輪第55順位被紫金軍團挑中，布朗尼與老爸詹皇成為NBA史上首對現役同隊父子檔，也讓布朗尼無論場內外的一舉一動，都受到極大關注。

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即便夏季聯賽前3戰合計26投僅6中，三分球甚至是15投0中的慘澹表現，但今日布朗尼終於找到手感，在對上老鷹之戰上半場就攻下9分，全場也有12分的佳作，就連不靈光的三分球，單場都有5投2中表現，無疑是打出個人至今的夏季聯賽代表作。

先前湖人已經和布朗尼簽下4年790萬美金的合約，但這位「詹皇之子」是否能夠擠進湖人最終正式例行賽開季名單，仍充滿諸多變數，若布朗尼能持續累積經驗並增加外線穩定度，或許要在下個賽季看到父子聯手戲碼，將不再只是空想。

▲布朗尼單場攻下12分，也幫助湖人奪勝。（圖／達志影像／美聯社）