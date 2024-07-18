新北國王征戰TPBL的後場利器　李愷諺宣告延長合約3年

▲新北國王與李愷諺完成3年延長合約。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

確定投入TPBL新職籃的新北國王，18日宣布與上季PLG年度總冠軍賽MVP李愷諺完成一份3年延長合約，確保國王在未來3年的後場戰力，都有「新北飆風玫瑰」持續坐鎮提供攻守兩端穩定戰力。

李愷諺是新北國王成軍首季招募的首批球員，轉戰職籃第1年就以優異的成績拿下年度第1隊、年度防守第1隊以及年度助攻王的頭銜；在職業賽場上展現優異的個人能力。

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今年賽季期間球隊一度因傷兵潮面臨人手短缺的狀況，但愷諺依舊穩定出賽扛起球隊戰績，幫助國王季中維持競爭力；季後賽李愷諺也迎來個人表現的大爆發，先是在首輪對戰夢想家時，攻防上力壓對手主力控衛幫助國王拿下系列戰，冠軍系列戰更對位領航猿年度最有價值球員，不僅持續展現大鎖本色，進攻端更是繳出高效率表現，系列戰5場比賽場均14.2分、4.4籃板、1.2抄截，另外展現接近45% 的驚人三分命中率，不僅幫助新北國王拿下隊史首座冠軍，也成為聯盟史上第1位本土球員獲得FMVP的殊榮。



總經理毛加恩表示，「愷諺算是國王的元老球員，是我擔任總經理一開始簽下的前幾位球員之一，每年的進步是有目共睹的，這幾年即便擔任不同的角色也都能對球隊做出貢獻，今年的冠軍系列戰也證明了自己是聯盟最好的球員之一；我們非常高興可以和愷諺一起在未來為新北市爭取更多的輝煌榮耀。」

