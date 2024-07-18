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快訊／瓊斯盃中華藍強勢5連勝　20分之差打爆3洋將馬來西亞

▲中華藍首戰告捷擊退日本，陳盈駿、劉錚、高柏鎧。（圖／籃協提供）

▲中華藍12人上場都有得分紀錄，準歸化洋將高柏鎧攻守俱佳領軍打爆馬來西亞。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃18日壓軸戰役，由目前4連勝氣勢如虹的地主中華藍，交手擁有3位外籍傭兵在陣的馬來西亞，此戰林秉聖有效封鎖馬來西亞得分王莫瑞(John Wesley Murry II)，加上12人輪番上陣都有得分紀錄，最終86比66大勝，喜迎5連勝戰績追平菲律賓，暫時並列本屆第1名。

瓊斯盃開打至今，中華藍(4勝0敗)與菲律賓(5勝0敗)是至今未嘗敗績隊伍。此戰面對本次整體表現出色的馬來西亞，中華藍開賽就由賀博火力全開，在他首節獨拿10分帶動下，中華藍取得21比8領先優勢。

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第2節馬來西亞總算找到攻守節奏，但中華藍也有賀丹單節拿下8分，林信寬連續兩記三分冷箭，搭配林秉聖也有所建樹，半場打完中華藍以45比31穩定領先。

下半場開打後，林秉聖持續在防守端對馬來西亞後場發動機莫瑞壓迫，加上中華藍陳盈駿、高柏鎧都有穩定發揮，3節打完中華藍拉開多達20分領先優勢。

末節中華藍持續走馬換將，陳冠全一次精彩單打，讓領先擴大來到22分之多，但馬來西亞莫瑞手感開始加溫，一度將落後稍稍追近至15分差，但高錦瑋一次精彩切入連過3名馬來西亞隊球員，又讓中華藍穩住陣腳，隨後馬建豪又是精彩扣籃美技個人連拿4分，中華藍趁勢又將領先回到21分，比賽勝負也就此底定。

在高柏鎧14分、11籃板、3阻攻，賀博也有12分、3籃板、2助攻，賀丹11分，另外高錦瑋7分、5籃板、3助攻帶動下，中華藍以20分之差擊敗馬來西亞，也喜迎本屆瓊斯盃5連勝。

關鍵字： 瓊斯盃中華藍高柏鎧賀丹賀博林秉聖高錦瑋台籃

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