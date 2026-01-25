灰熊哭了！莫蘭特交易前夕受傷　手肘韌帶扭傷至少休三週

▲灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

孟菲斯灰熊25日稍早宣布壞消息，當家控衛莫蘭特（Ja Morant）在21日對陣亞特蘭大老鷹的主場比賽中，遭遇左肘尺側副韌帶（UCL）扭傷。根據醫療團隊評估，莫蘭特預計將在約3週後進行重新評估，這意味著他將缺席至2月中旬，復出時間點將落在2月5日交易截止日期之後。

這起意外發生在比賽第三節，莫蘭特在一次追身阻攻中，左手臂撞擊籃板，莫蘭特賽後受訪時表示，受傷瞬間手肘有強烈的刺痛感，當時以為僅是撞擊到神經（funny bone）而無大礙。根據傷病分析師評估，中度UCL扭傷的典型康復期約為22天，依此推算，莫蘭特最早的復出日期預計為全明星賽後、2月20日對陣猶他爵士的賽事，這也是莫蘭特1月初因右小腿挫傷缺席6場比賽後，本季再度缺陣。

然而莫蘭特的受傷時機對灰熊管理層而言極其尷尬，畢竟這位26歲的球星已深陷交易傳聞數週，據傳他與球隊的關係日益緊張，而週三的比賽原本是潛在交易夥伴在截止日前考察其競技狀態的最後機會，莫蘭特在受傷前的2場比賽場均能貢獻23.5分與12.5次助攻，展現出極高的價值。如今因傷無法在2月5日截止日前重返賽場，外界預期市場反應將轉趨冷淡，尤其是他本季已累計缺席23場比賽，傷病頻發已成為各隊評估其交易價值的首要疑慮。

儘管交易流言不斷，莫蘭特在日前倫敦賽奪勝後曾主動展現忠誠，還以背上的灰熊隊刺青表達想留在孟菲斯的決心。然而，灰熊隊目前戰績僅18勝25負，排名西區第12位，且在過去12場比賽中輸掉9場，若球團最終決定在截止日前按下交易按鈕，21日輸給老鷹的比賽將成為莫蘭特的灰熊告別戰。

莫蘭特的合約將持續到2027-28賽季，且他今年夏天有簽下為期3年、價值1.78億美元續約合約的資格，這次傷病不僅讓灰熊在季後賽席次的競爭中更顯無力，也讓球隊在未來佈局上面臨更多變數，而球團目前僅表示莫蘭特會努力康復，3週後也將重新評估結果。