質疑聲中按兵不動　大都會休季後段連環補強強勢反擊

▲大都會3年1億2600萬美元合約簽下比謝特（Bo Bichette）。（圖／MLB官網）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會在這個休季一度陷入外界質疑聲浪，在接連目送阿隆索（Pete Alonso）與迪亞茲（Edwin Díaz）於自由球員市場分別轉投金鶯與道奇後，球迷的不安與不滿持續升高；然而大都會管理層選擇按兵不動、耐心等待，最終在一月下旬迎來關鍵反擊。

「我認為很多事情會一直發展到一月下旬，這我知道只會增加球迷的焦慮，這一點我完全可以理解，」《Mets Beat》電子報報導提及，一名大都會球隊高層當時表示，「但我們只能保持耐心。」

隨後大都會接連完成一系列精準補強動作，先以3年1億2600萬美元合約簽下比謝特（Bo Bichette），接著透過交易換回中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）；並在近日自釀酒人交易取得王牌右投佩拉塔（Freddy Peralta），直接補上先發輪值頂端戰力。

短短數日內，大都會一口氣補進3名主力級戰將，合計在2025年預估可貢獻10.4WAR，不僅讓戰力版圖瞬間改觀，也使球隊被外界點名為國聯東區的有力競逐者，重新回到季後賽深度衝擊的討論行列。

大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）在完成最後一筆交易後坦言，能理解球迷在休季初期的失望情緒；「我理解，當球迷在休季一開始看到優秀球員離隊或前往其他球隊時，一定會感到失望，」史登斯表示，「但前線辦公室與整個組織的責任之一，就是認清休季其實非常漫長，也要了解一月、二月，甚至有時三月，才是交易活動最頻繁的階段。」

史登斯也強調，即便在主力流失的同時，球隊始終清楚仍有機會補強；「所以即使在球員離隊的過程中，我們也知道，仍然會有非常好的機會讓我們的球隊變得更好，繼續補進適合的拼圖。」

他也坦言，沒預料到所有補強會如此集中發生；「我原本不知道這些事情會在短短幾天內同時完成，但它確實發生了，而我對目前球隊的狀態感到非常滿意。」

整個休季期間，大都會已經更動40人名單中約30%的成員，新加入多達12名球員；包括阿隆索、迪亞茲、尼莫（Brandon Nimmo）與麥尼爾（Jeff McNeil）等效力多年的核心人物全數離隊，取而代之的是佩拉塔、比謝特、羅伯特，以及西米恩（Marcus Semien）、波朗柯（Jorge Polanco）等新戰力。