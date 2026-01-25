創大滿貫個人最佳！吳芳嫺橫掃第8種子　攜日搭檔挺進澳網女雙8強

▲台灣網球好手吳芳嫺。（圖／翻攝自Facebook／吳芳嫺 Wu Fang Hsien）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽雙打首輪賽事25日繼續開戰，台灣女雙好手吳芳嫺這次澳網攜手日本穗積繪莉出戰，16強賽碰上澳洲培瑞斯（Ellen Perez）／荷蘭史楚尤絲（Demi Schuurs）組合，面對第8種子女雙，台日聯軍又上演驚奇，最後耗時1小時11分鐘就以6比2、6比2擊潰對手，吳芳嫺不僅闖進女雙8強，還改寫個人在澳網以及大滿貫賽最佳表現。

吳芳嫺新球季攜手穗積繪莉出擊，雖然首站布里斯本首輪就出局，不過兩人繼續在荷巴特女網賽就一路打進準決賽，雖然無緣問鼎冠軍。而這次在澳網，首輪台日聯軍就遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（ Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova），經歷3盤大戰成功擊敗強敵，次輪台日聯軍面對美俄組合桑塔馬利亞（Sabrina Santamaria）、科濟列娃（Mariia Kozyreva）又以直落二強勢奪勝，晉級女雙16強，吳芳嫺也追平個人大滿貫賽最佳紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天的16強賽，面對高居第8種子的地主澳洲培瑞斯／荷蘭史楚尤絲搭檔，首盤台日聯軍就在第3局率先破發，取得2比1領先，之後在關鍵第7局再破對手發球局，僅花半小時就以6比2先馳得盤。

次盤，吳芳嫺／穗積繪莉又是在第3局就連下4分破發，佔據領先優勢，隨後在第7局歷經4次「丟士」後成功再破澳荷連線發球局，奠定勝基，終場就以6比2再下一城，漂亮扳倒第8種子，闖進8強，吳芳嫺也改寫個人最佳成績。而接下來台日聯軍也能好好休息一日，坐等8強對手出爐。