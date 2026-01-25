死敵道奇二連霸還瘋狂補強　巨人王牌韋柏嘆：一點都不好受

▲舊金山巨人王牌投手韋柏（Logan Webb）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人王牌投手韋柏（Logan Webb）近日受訪坦言，看到國聯西區死敵洛杉磯道奇在休賽季持續進行重量級補強，心情實在「一點都不好受」，但他也強調，身為球員只能專注把自己的工作做好。

韋柏清楚，球隊的陣容建構並非由他決定，但仍忍不住關注其他國聯西區球隊在休賽季的動向，尤其是剛完成世界大賽二連霸的道奇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇在去年奪下世界大賽冠軍後，隨即在自由市場出手，簽下4屆大聯盟全明星外野手塔克（Kyle Tucker），以及3屆全明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz），戰力再度升級。

韋柏近日出席加州聖拉蒙舉行的巨人球迷嘉年華盛會，他在受訪時直言：「增加球員或做任何操作都不是我的工作，我們的工作就是上場競爭；老實說，是的，看著那支已經奪冠、而且去年狠狠修理過我們的球隊，再去補進一堆非常優秀的球員，只會讓事情變得更困難，這對我來說一點都不好受。」

不過韋柏也很快把話鋒拉回球場本身：「但說到底，你只能打得更好、變得更強，希望我們能做到這一點。」

相較於道奇的大動作補強，由棒球營運總裁波西（Buster Posey）領軍的巨人隊，休賽季策略較為保守，重點放在投手深度與小聯盟補強，而非市場上的震撼彈。

巨人先後與右投馬勒（Tyler Mahle）簽下一年合約，並與右投豪瑟（Adrian Houser）達成兩年合約，合約中包含2028年的球隊選擇權。

當被問及這樣的補強是否足夠時，韋柏再次強調球員的角色定位：「說到底，我們就是得上場打得更好，那些事情不是我的工作，我不是總管，也不是老闆；我的工作是每五天上場投球一次，而在休息室裡，我們的責任就是盡力把自己的潛能與價值發揮到最大。」

雖然巨人確實補強了原本令人擔憂的投手戰力，但若想在競爭激烈的國聯西區站穩腳步，仍需面對道奇與聖地牙哥教士的強勢挑戰。

數據也顯示雙方差距不小，巨人在2025年球季與道奇交手13場，輸掉其中9場；而在過去4個例行賽球季，道奇對巨人的戰績更是高達40勝18敗。

在這樣的背景下，無論是韋柏，還是任何一位巨人球員與球迷，對於道奇不斷拉開差距所產生的無奈與不滿，看來都相當可以理解。