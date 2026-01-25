運動雲

搶7不敗神話延續！世界球后莎芭蓮卡擊敗姆博科　澳網連4年進8強

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）25日在澳洲網球公開賽女單16強戰中，以6比1、7比6（1）擊敗年僅19歲的加拿大新星姆博科（Victoria Mboko），連續4年晉級澳網8強，同時將自己在大滿貫搶7盤的不敗紀錄推進至20場。

身為大會頭號種子的莎芭蓮卡，此役在墨爾本羅德拉沃球場出賽，面對2025年WTA年度最佳新人姆博科，姆博科不僅首度對決世界球后，也首次踏上這座傳奇球場。

賽前已預期將遭遇嚴峻考驗的莎芭蓮卡，一開賽便火力全開，短短45分鐘多一點的時間內，就迅速拉開比分，以6比1、4比1取得大幅領先。

不過，比賽並未就此一路順行；正如她前兩輪對戰白卓璇與波塔波娃時的情況一樣，莎芭蓮卡在領先後狀態稍有下滑，讓姆博科趁勢追趕，第二盤中，這位兩屆大滿貫冠軍兩度遭到破發，其中一次正是在5比4領先時，未能把握住3個賽末點。

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）

戰局一度出現變數，姆博科在第12局將比分逼至平分，距離把比賽拖入第3盤僅差2分；不過當比賽進入搶七，莎芭蓮卡再度回到她近18個月來最為擅長的節奏，在大滿貫搶7決勝盤中展現統治力，最終以7比1拿下搶7，耗時1小時26分鐘結束比賽，成功挺進8強。

賽後莎芭蓮卡在場上接受訪問時不吝給予對手高度評價。她表示：「這麼年輕就能打出這樣的水準，真的是一位不可思議的球員；看到這些年輕選手在巡迴賽中不斷冒出來，真的很令人驚訝，我甚至不敢相信我會這樣說，我自己都還覺得像個小孩，但不管怎樣！她真的非常出色，今天她給了我非常大的壓力。」

談到自己的勝利，莎芭蓮卡也露出滿意笑容：「我對這場勝利感到非常開心，又一次是直落二過關；她打出了非常精彩的網球，真的把我逼得很辛苦，很高興自己能夠順利晉級。」

