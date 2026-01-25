運動雲

參訪道奇與小熊基地運科有感　陳品捷點出悍將最需要的AI運科設備

▲陳品捷帶選手參觀小熊基地、在Driveline訓練影片。（圖／陳品捷提供）

▲陳品捷帶選手參觀小熊基地、在Driveline訓練影片。（圖／陳品捷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將二軍教練陳品捷在休賽季期間再度前往美國 Driveline 訓練中心進修，並以影片方式記錄選手訓練過程。他表示，此行收穫不僅限於 Driveline，本次也多次前往參觀大聯盟球隊設施，包括芝加哥小熊與洛杉磯道奇。

陳品捷透露，道奇隊近期新建了訓練實驗室（Lab），領隊陳昭如及高國輝教練也一同參觀，陳品捷說，「有一些最先進的運科（運動科學）設備都在裡面。」前東家小熊隊也相當開放，能多次進入基地觀摩。他也提到，小熊目前正在興建投手與打擊實驗室，若今年再訪，有機會看到完整設備落成，且球隊已導入兩台 Trajekt Arc 系統。

目前台灣僅有中信兄弟租用 Trajekt Arc，這台被稱為「夢幻機器」的設備並非一般發球機，而是結合 AI 運算與影像投影的打擊訓練系統，能高度模擬對手投手的出手動作與球路，對選手準備比賽極具幫助。

此次前往 Driveline 訓練中心，陳品捷帶領投手張瑞麟、李祐賢、郭泰呈，以及野手潘瑋祥、陳真、王苡丞、李宗賢、黃兆維與范國宸同行；第二批則在冬季聯盟結束後啟程，包含陳愷佑、高捷、王念好與林莛淯也加入訓練行列。

談到 Driveline 的訓練特色，陳品捷指出，該中心能協助選手針對個人身體條件做出調整，「有些選手可能因為活動度不足，沒辦法完成某些動作，他們會去思考如何簡化一點，給予明確的目標，讓選手在現有活動度下也能做到，進而改善整體動作機制。」

陳品捷幾乎每天都會將訓練過程剪輯成短片記錄，他認為透過影片不僅能幫助自己回顧，也能清楚看到選手的進步，「看到他們接觸這些訓練後真的有所成長，這件事讓我非常開心，我覺得這就是這趟旅程最大的收穫。」

