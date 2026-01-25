快訊／生涯440次救援排史上第5！　大都會網羅金布瑞爾補牛棚

▲Craig Kimbrel。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會持續補強牛棚深度，根據《MLB Network》內線記者海曼（Jon Heyman）披露，球團已與資深右投金布瑞爾（Craig Kimbrel）達成協議，雙方簽下一紙小聯盟合約，並附帶春訓邀請。

現年37歲的金布瑞爾是大聯盟近代最具代表性的終結者之一，生涯累積440次救援成功，在現役投手中僅次於詹森（Kenley Jansen）的476次高居第二，同時在大聯盟歷史救援排行榜名列第5。

金布瑞爾大聯盟生涯橫跨16個賽季，整體防禦率僅2.58，其中有7個賽季是在國聯東區球隊度過。

大都會在去年12月積極調整牛棚配置，自由市場流失終結者迪亞茲（Edwin Díaz）轉戰洛杉磯道奇後，球團迅速補進戰力，先與終結者威廉斯（Devin Williams）簽下3年合約，隨後再以2年約網羅威佛（Luke Weaver）。

若金布瑞爾能在春訓脫穎而出，成功擠進開季名單，將成為他生涯效力的第10支大聯盟球隊，也可望為總教練門多薩（Carlos Mendoza）在比賽後段局數提供更多經驗與調度彈性，進一步提升大都會牛棚的穩定度。