WNBA女籃最狂新星又破神紀錄！　克拉克單場猛傳19助攻超威

▲WNBA女籃超級新秀克拉克，單場傳出19次助攻打破聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女籃印第安納狂熱隊超級新星，本季「選秀狀元」克拉克(Caitlin Clark)台灣時間18日又寫下驚人紀錄，在對上達拉斯飛馬之戰，全場不僅攻下24分，還傳出打破聯盟紀錄的19次助攻，可惜最終狂熱以93比101輸給飛馬，無緣奪得3連勝。但克拉克單場猛傳19次助攻，仍讓自己的神奇表現再添一筆新紀錄。

被外界稱為「女版柯瑞(Stephen Curry)」的克拉克，從大學時期就以精湛球技贏得外界高度關注，在NCAA大學賽場打破54年來的歷史紀錄，成為美國NCAA史上總得分最高的籃球選手，也讓她以選秀狀元身份加入WNBA狂熱隊效力。

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克拉克晉升職業舞台後，整體表現同樣亮眼，在7月也寫下大三元數據表現，成為史上首位新秀身份就完成此數據表現的菜鳥新星。

今日客場對上飛馬，克拉克單場傳出多達19次助攻，正式改寫WNBA聯盟單場助攻新高紀錄，原紀錄為芝加哥天空的范德斯盧特(Courtney Vandersloot)在2020年時，寫下的單場18次助攻紀錄。

值得一提的是，克拉克目前也每場平均8.2次助攻，高居本季WNBA職籃「助攻后」。此戰她繳出單場24分、6籃板、19助攻的猛爆表現，也成為聯盟史上首位單場至少拿下「20分、15籃板、5助攻」好手。

▲克拉克人氣與實力兼具，可說是美國女籃的超級新星。（圖／達志影像／美聯社）