陳盈駿控場有強大安定感　高錦瑋想好好學習

▲高錦瑋希望向學長陳盈駿看齊 。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃中華藍隊，在18日交手擁有3位外籍傭兵在陣的馬來西亞，最終12人輪番上陣都有得分紀錄，以86比66大勝，喜迎5連勝戰績追平菲律賓，暫時並列本屆第1名。賽後高錦瑋表示，「想把握機會向學長陳盈駿取經，因為他在場上總能給隊友安心的感覺。」

中華藍在本屆瓊斯盃由劉錚、陳盈駿攜手領軍，搭配賀丹、賀博以及準歸化球員高柏鎧，整體表現相當亮眼，今日面對馬來西亞之戰更是全員皆兵，12人輪番上陣都有建樹，最終快意寫下5連勝。

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此戰貢獻7分、5籃板、3助攻的高錦瑋，賽後也提到自己此次入選中華藍，最開心的就是能和學長陳盈駿同隊。

高錦瑋透露，「圖奇教練很重視全場壓迫，我會觀察學長在場上怎麼判斷，希望自己一上場就能把態度和精神給拿出來。」

另外，高錦瑋也提到陳盈駿在場上，為隊友帶來的「安心感」，他強調，「陳盈駿其實不太講話，但他在防守上會給對手極大壓力，如果我運球碰上他，也會很想傳球。」

19日中華藍將交手阿聯，希望爭取瓊斯盃6連勝，總教練圖奇透露，「包括旅美小將黃宙騏、葉惟捷都會有更多上場機會，至於CBA戰將林庭謙連續3天未能上場，則是小腿肌肉拉傷，目前還沒有確切回歸時間表。」

▲高錦瑋後場穩定表現，幫助中華藍喜迎瓊斯盃5連勝 。（圖／籃協提供）