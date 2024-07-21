中華U17女籃好棒！　世界盃創歷史前進9到10名排名戰

▲中華U17女籃擊敗紐西蘭，確定創下史上最佳名次前進9到10名排位賽。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

U17中華女籃台灣時間21日傳來捷報，面對先前在U16季軍戰的老對手紐西蘭，中華女將們成功復仇，在彭郁榛19分、10籃板、5助攻、3抄截，團隊3人得分上雙的出色表現下，中華隊70比66勝出，更寫下中華女籃在世界盃層級賽事最佳成績，將前進9到10名排名賽，對戰克羅埃西亞。

先前在U16季軍戰，中華隊不敵紐西蘭輸球，但經過1年的重新整備，中華女將們再度碰頭紐西蘭，展現優質團隊戰力，第3節一度擴大來到雙位數領先優勢，雖然末節紐西蘭急起直追，追到僅4分差，但關鍵時刻彭郁榛連續搶分，幫助中華隊守住關鍵一勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彭郁榛表現出色，成為擊敗紐西蘭功臣。（圖／取自FIBA官網）

此戰彭郁榛表現出色，全場斬獲19分、10籃板、5助攻、3抄截，得分之鑰林宇涵也有15分、7籃板、4助攻、2阻攻，另外王若妍貢獻13分、6籃板，潘陳家姍也有8分、10籃板、7助攻全能數據貢獻。

中華隊此戰贏球後，確定寫下U17世界盃隊史最佳成績，將在台灣時間22日上午7點30分，與克羅埃西亞在本屆9到10名排位賽對戰，力拚最佳表現。

▲中華U17女籃接下來將對上克羅埃西亞，爭取第9名。（圖／取自FIBA官網）