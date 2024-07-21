中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

▲前裕隆總教練林正明驚傳辭世。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

前裕隆男籃、HBL能仁家商知名教練，曾孕育台灣籃壇包括陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲、謝亞軒、谷毛唯嘉、高錦瑋等好手的林正明，驚傳21日凌晨辭世，享壽63歲。林正明的親兒子，正是中華男籃主力戰將林庭謙，林正明可說為台灣籃壇培養無數出色選手，為台籃貢獻良多。

林正明過去球員時期，就是台灣籃壇神射手，高掛球鞋退役後，則專心於裕隆體系擔任教練職務，後續也在HBL帶領能仁家商寫下無數冠軍榮耀，包括陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲、謝亞軒、谷毛唯嘉、高錦瑋，為中華隊及台灣籃壇培養無數好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，林正明的兒子林庭謙，在旅美大學生涯暫告段落後，轉戰中國CBA聯賽效力打出佳作，目前也是中華男籃主力戰將之一。

據了解，林正明在前幾年身體出現狀況，近幾年持續治療控制，也逐漸從教練工作的第一線退下，近年也鮮少於公開場合出現，但對於一雙兒女總是無微不至照顧及關心，也可說是林庭謙旅外打拚最大支柱。

日前裕隆另一位歷任總教練張學雷，才在5月辭世，今日又傳出林正明逝世消息，裕隆球團體系連續失去兩名重要籃運推手，對於台灣籃球無疑更是重大損失。

▲林正明與寶貝兒子，也是中華男籃主力戰將林庭謙感情相當好。（圖／資料照）