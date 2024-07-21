恩師林正明辭世　游艾喆：他讓我踏出成為職業球員的第1步

▲中華白林彥廷、游艾喆談恩師林正明辭世，仍充滿不捨與懷念。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第43屆瓊斯盃21日最終日賽程，中華白以80比75擊敗日本，收下本屆第5名。今日台灣籃壇傳奇教頭林正明傳出因病辭世，中華白陣中也有林彥廷、游艾喆是他昔日能仁家商時期子弟兵。林彥廷直言，小羊哥(林正明)就是零負評的教練。游艾喆更表示，「是林正明教練帶我到能仁，讓我踏出成為職業球員的第1步。」

曾在SBL裕隆擔任教練多年，甚至也一手催生能仁家商在HBL高中聯賽寫下4冠榮耀，林正明今日驚傳因病辭世，享壽63歲，消息一出也讓台灣籃壇震驚，痛失一名優質的教練人才。

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此次效力中華白的兩名旅外小將林彥廷、游艾喆就表示，「今天早上得知此事，教練是很低調的人，因此我們也希望這時候多給家屬空間，讓他們把相關事宜處理好，也不方便多說什麼。」

但林彥廷仍強調，「當時是小羊哥在我國中時期，找我加入能仁，以前還是學生時，還不懂他為我們的苦心，畢業後才知道他是良師，也是益友，真的就是一位零負評的教練。」

游艾喆則表示，「我也是小羊哥當時親自招募加入能仁，是他讓我踏出成為職業球員的第1步，真的非常感謝他！」

▲中華白賽前為林正明進行默哀致意。（圖／籃協提供）