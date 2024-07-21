快訊／高柏鎧歸化還得「學中文」？　張承中：籃協像個小媳婦

▲高柏鎧目前歸化又有狀況，還得接受相關中文課程、口試及筆試檢定過關。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

「大B哥」吉爾貝克(Brandon Gilbeck)要正式以「高柏鎧」拿到中華民國身份證，恐怕還得再等等！根據中華民國籃協副秘書長張承中21日晚間最新說法，高柏鎧此次來台加入中華藍參與瓊斯盃，目標就是11月21日亞洲盃資格賽第2階段，以中華男籃歸化身份上陣，不過現行法規，高柏鎧還需要通過中文課程或筆試、口試2擇1，因此目前歸化一途仍充滿變數。

籃協副秘書長張承中，21日在瓊斯盃現場向媒體說明高柏鎧歸化進度，張承中重申，「進度就是11月21日的亞洲盃資格賽第2階段，中華隊一定要有歸化球員能補足劣勢，強化優勢。」

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不過張承中也透露，「5月24日高專人才歸化修法，在台居留年限縮短為兩年，但必須配合進行中文課程100小時，或是在250題的題庫中，進行相關筆試、口試且達到60分。對於高柏鎧的想法很單純，薪資談好，合約及權利義務確定，他們就是好好打球。」

張承中也直言，「這段時間非常感謝體育署長鄭世忠，以及立法委員莊瑞雄的大力幫忙，但籃協是個小媳婦，著力點沒那麼強。現在我們就是高專、殊勳歸化兩案並行，先用瓊斯盃讓高柏鎧打出戰功。」

張承中舉例，「戴維斯來台灣11年也不會講中文，當初他的殊勳歸化是以替璞園拿下冠軍，阿提諾則是幫助夢想家打ABL聯賽，當初我到籃協那一天，就是阿提諾問題發生的那天，血淋淋的教訓，高柏鎧穿上中華隊球衣是最終目標，如果目標沒達成，我會自請處分。」

▲中華籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）