快訊／中華藍延長賽苦戰惜敗　菲律賓勇奪2024瓊斯盃冠軍

▲中華藍惜敗，本屆瓊斯盃以亞軍作收。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第43屆瓊斯盃21日最終日賽程，由賽前同為不敗金身「7連勝」的地主中華藍交手強敵菲律賓，只要贏球隊伍，就將成為本屆冠軍得主。此戰上半場中華藍一路落後陷入苦戰，但下半場中華藍靠著「台灣隊長」陳盈駿連續外線猛飆逆轉超前。不過菲律賓關鍵時刻三分彈挺進延長賽，最終83比79帶走本屆瓊斯盃冠軍，中華藍則以亞軍作收。

菲律賓此次由包括在台灣職籃效力多年的洋將麥卡洛，以及曾在台灣職籃效力的射手何喬登，以及多位現役菲國男籃好手組成，本屆賽事前7戰全勝，也被視為奪冠呼聲最高隊伍。

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至於中華藍方面，此次由陳盈駿、劉錚領軍，搭配準歸化球員高柏鎧，同樣在本屆前7戰一路過關斬將，也讓瓊斯盃壓軸的中菲大戰，成為本屆最終冠軍戰戲碼。

此戰開賽兩隊就一路激戰，但阿吉(Tajuan Agee)連續強攻讓菲國男籃取得領先優勢，不過中華藍靠著賀博、陳盈駿連續三分彈破網，在上半場終了前30.7秒，追成4分差，不過半場打完菲律賓仍以41比34穩住領先優勢。

第3節開打後，中華隊靠著蘇士軒、賀博、賀丹連續建功，又追到僅3分落後，隨後菲律賓雖然再度拉開領先，不過「台灣隊長」陳盈駿在第3節剩下55秒又是三分球遠射破網，隨後高柏鎧上演精彩火鍋秀封蓋麥卡洛，讓滿場觀眾士氣大振，但3節打完菲律賓仍以55比50領先。

末節馬建豪率先三分球破網，隨後高錦瑋妙傳曾祥均空中接力上籃追平比分，隨後中華隊逆轉超前比分，陳盈駿又在終場前6分42秒果決飆進三分彈，一波11比2攻勢，讓中華藍以61比57取得領先。

隨後中華藍又靠曾祥均三分球，持續擴大領先來到6分，菲律賓雖然持續追分，但曾祥均禁區強勢3分打再度穩住氣勢，隨後陳盈駿又是招牌急停跳投命中，讓球隊穩住領先優勢。

不過菲律賓在終場前42.9秒，靠著何喬登切入得手，追到僅3分落後，隨後阿吉在終場前19.5秒兩罰俱中，中華藍發球出現要命失誤，羅維納(Kiefer Ravena)在剩下13.2秒時飆進底線三分彈，讓菲律賓逆轉73比71領先。

中華隊隨後部署戰術，陳盈駿切入雖然遭封阻，但高柏鎧關鍵跟進籃下補進，讓中華藍在剩下7.6秒時追成73比73。隨後菲國羅維納中距離出手未果，雙方打入延長賽。

延長賽菲律賓先以亞布里安托斯(RJ Abarrientos)幸運擦板三分彈首開紀錄，隨後劉錚兩罰一中替中華藍追到兩分差，但菲律賓阿吉又是兩罰俱中拉開4分領先。但中華藍持續靠劉錚站上罰球線追成78平，但麥卡洛禁區得手再度讓菲國領先。

不過終場前2分5秒，麥卡洛進攻犯規吞下5犯離場，但隨後賀丹也在終場前1分12秒進攻犯規同樣5犯離場。不過終場前14.4秒菲國阿吉同樣5犯退場，但馬建豪兩罰一中追到1分差。終場前12.2秒輪到菲國射手何喬登站上罰球線兩罰俱中，讓菲律賓回到3分領先。

中華藍最後一擊遭到菲律賓直接抄走，終場前6.9秒菲律賓芬尼爾兩罰一中，讓球隊回到穩定4分領先，最終83比79帶走本屆瓊斯盃冠軍。

▲高柏鎧代表中華男籃首次出賽，就替中華藍拿下瓊斯盃亞軍。（圖／籃協提供）