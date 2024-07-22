賀博確定不打U18中華男籃　本人親曝婉拒最大主因

▲賀博透露自己可能無法參與9月的中華男籃U18代表隊。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃中華藍在21日面對菲律賓之戰，在延長賽以4分惜敗，本屆瓊斯盃屈居亞軍。賽後中華藍18歲混血小將賀博難過流下男兒淚，真性情也讓球迷相當不捨。賽後賀博被問到是否願意在9月參與中華男籃U18代表隊時，也直言屆時將會撞期自己的大學入學時間，因此應該無法參與此次的U18中華男籃。

繼去年加入中華白參與瓊斯盃後，賀丹、賀博兄弟檔此次前進中華藍，賀博更以8戰平均13.4分成為本屆球隊得分王，另有3籃板、1.5助攻、1.4抄截，整體表現相當亮眼。

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談到自己賽後輸球哭得很慘時，賀博笑說，「去年我在中華白，雖然勝場不多，但最後一場我們是贏球的，但這次我們7連勝，卻在最後1場輸球，真的很痛心。這幾周賽後我和大家已經建立家人的情誼，原本賽前和隊友們約定好要去KTV慶功，我們的感情真的就像家人一樣。」

至於是否有機會在9月代表中華隊，參與本屆U18代表隊時，賀博則直言，「過去幾周我和家人有討論參與中華男籃U18代表隊的可能性，但我們大學校隊時間點會在同一周入學，在這個時間點，我應該沒辦法參與此次U18代表隊的集訓。」

▲本屆瓊斯盃賀博成為中華藍隊內得分王。（圖／籃協提供）