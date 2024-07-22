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首披中華隊戰袍奪瓊斯盃最佳5人　高柏鎧喊話備戰亞洲盃資格賽

▲瓊斯盃中華藍賀博、高柏鎧。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍拿下亞軍，高柏鎧功不可沒。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃賽事以「準歸化球員」身份加入中華藍隊效力，綽號「大B哥」的高柏鎧，最終不僅幫助中華藍拿下亞軍殊榮，最終也獲選本屆最佳5人。高柏鎧強調，「接下來就是備戰亞洲盃資格賽第2階段，我知道會面對更強悍的對手，我會做好準備，首次代表中華男籃出賽，這是一件非常榮耀的事。」

在夢想家效力多年後，吉爾貝克此次瓊斯盃與中華籃協簽約，也將正式以高柏鎧這個名字進行相關歸化程序。

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此次瓊斯盃效力中華藍，高柏鎧8戰平均繳出13.4分、11籃板外帶驚人的3.8阻攻，整體投籃命中率也高達60.9％，也讓他獲選本屆瓊斯盃的最佳5人獎項肯定。

對於在與菲律賓的關鍵一戰，延長賽失利無緣自2004年後，贏得中華隊在瓊斯盃隊史第3冠，高柏鎧表示，「對於比賽結果當然我很失望，真的很難過，但這群隊友真的很棒，這次能和他們一起比賽真的充滿快樂，但大家都很努力了。」

「首次代表中華男籃出賽，我感到很榮譽，接下來就是備戰亞洲盃，我知道會面對更強悍的對手，我會做好準備，針對這個部分強化，代表中華隊持續出賽。這次瓊斯盃我已經準備好要在禁區對抗。」高柏鎧如此說道。

▲瓊斯盃中華藍賀博、高柏鎧。（圖／籃協提供）

▲高柏鎧拿下本屆瓊斯盃最佳5人殊榮。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃高柏鎧歸化吉爾貝克台籃

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