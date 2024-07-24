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巴黎奧運開幕倒數3天　體育風暴席捲浪漫花都

記者杜奕君／巴黎報導

2024年巴黎奧運開幕倒數僅剩3天時間，《ETtoday新聞雲》此次也特別前進浪漫花都，見證中華健兒們勇闖五環殿堂的榮耀表現。此次代表團包括運動員、媒體抵達法國戴高樂機場後，就會先進行採訪證「開卡」激活，也會獲得一張以此次奧運吉祥物「弗里吉」為封面的交通卡。另外，在巴黎街頭也隨處可見各式運動廣告，可說整座城市都為即將到來的奧運盛宴做足準備。

▲每位取得正式奧運採訪證的媒體，都會獲得一張以此次吉祥物為主題的交通卡。（圖／記者杜奕君攝）

為備戰本屆巴黎奧運，中華代表隊已經有多個項目成員陸續抵達巴黎備戰，23日包括「桌球教父」，拳擊女將林郁庭、陳念琴等好手，都搭機抵達戴高樂機場，準備進駐選手村，展開奧運開打前最後備戰。

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▲奧運中華隊選手證開卡過程。（圖／記者簡名杉攝）

▲奧運中華隊選手證開卡過程。（圖／記者簡名杉攝）

此次包括選手、正式取得官方採訪證之媒體，在抵達機場出關後，都會先將持有的選手證、媒體正進行開卡激活，也會獲得一張可在奧運期間搭乘巴黎地鐵、公車完全免費的交通卡，可說相當貼心。

此次交通卡也以巴黎奧運吉祥物弗里吉(Phryge)為主角，該吉祥物的靈感源自於法國傳統的「弗里吉亞帽」，此次弗里吉的相關周邊紀念品，預料也將造成搶購熱潮。

▲迎接奧運倒數計時，巴黎到處充滿運動風。（圖／記者杜奕君攝）

▲迎接奧運倒數計時，巴黎到處充滿奧運風。（圖／記者杜奕君攝）

另外，根據《ETtoday新聞雲》記者實際抵達巴黎後，相關運動風氣可說相當盛行，不只是奧運相關宣傳廣告相當醒目，舉凡法國甲級籃球聯賽相關廣告，甚至超市內還有以足球人氣勁旅法甲巴黎聖日耳曼球衣為造型的蛋糕，在超市內進行大量販售，可說是體育風氣相當盛行的一座城市，相信在此次巴黎奧運正式舉辦，全世界頂尖運動員齊聚之下，花都的體育饗宴將達到史無前例高潮。

▲迎接奧運倒數計時，巴黎到處充滿運動風。（圖／記者杜奕君攝）

▲足球人氣勁旅巴黎聖日耳曼的球衣造型蛋糕，在超市也大量販售。（圖／記者杜奕君攝）

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關鍵字： 2024奧運巴黎奧運巴黎聖日耳曼法甲籃球聯賽

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