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巴黎奧運射箭女子個人、排名賽　雷千瑩前36箭完成暫居24名

▲杭州亞運反曲弓女團止步8強，雷千瑩、邱意晴。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運女子射箭級團體賽，上半場前36箭射畢雷千瑩排名第24位最佳。（圖／中華奧會資料照）

記者杜奕君／巴黎報導

距離2024巴黎奧運進入最後倒數1天，不過五環殿堂已經有部分項目提前揭開序幕，其中在射箭項目，台灣時間25日下午3點30分就由中華女團雷千瑩、邱意晴和李彩綺率先進行個人及團體排名賽，上半場36箭射畢後，老將雷千瑩拿下330分暫居第24名，至於兩位年輕小將李彩綺、邱意晴則分別排在第28位及第50位。

本屆巴黎奧運射箭項目，場館設置在歷史悠久的法國知名古蹟榮軍院，榮軍院在17世紀曾為專門治療退伍軍人以及戰後殘疾軍人的醫院，目前則成為軍事博物館，包括英國駐法領事館也位於場館附近，今日賽事正式開始後，相關維安也明顯升級，隨處可見全副武裝的警察及安管人員進駐。

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台灣時間25日下午3點30分，中華隊射箭女將雷千瑩、邱意晴和李彩綺攜手出擊女團排名賽，前36支箭射完，以「雷母」雷千瑩拿下330分暫列24名最佳，李彩綺329分則暫居28名，邱意晴則以317分排在第50位。

中華女團排名方面，上半場36箭射完總分976分，在12個參賽隊伍中暫居第9位，射箭強權南韓則以1024分領先群雄，包括中國、義大利及墨西哥則緊追在後。

關鍵字： 2024奧運2024奧運射箭雷千瑩邱意晴李彩綺2024奧運台灣之光

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