巴黎奧運主新聞中心內部大開箱　官方紀念商品買氣超旺

▲巴黎奧運開幕倒數兩天，主新聞中心(MPC)官方紀念品商店買氣旺。（圖／記者杜奕君攝，下圖同）

記者杜奕君／巴黎報導

距離2024巴黎奧運開幕僅剩兩天，奧運主新聞中心(MPC)也陸續有來自全球各國媒體從業人員進駐，此次巴黎奧運MPC內部設施包括媒體最需要的工作空間、餐廳設施外，還有最受關注的官方紀念品商店，包括相關巴黎奧運服飾、徽章，以及本次吉祥物弗里吉的相關造型娃娃，雖然單價昂貴，但仍有極大買氣，也成為MPC人氣最旺的區域。

本次巴黎奧運將於7月26日正式舉行開幕式，屆時將於塞納河畔舉辦儀式，屆時全球預估將有30萬名觀眾在塞納河畔欣賞開幕式，且有1.5萬名運動員參與此次開幕式。

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包括樂壇兩大天后席琳狄翁、女神卡卡，都傳出可能成為本次開幕式表演嘉賓，也讓外界對此次的破天荒「戶外」奧運開幕式充滿期待。

回到MPC主新聞中心本身，除了基本的餐飲設施外，官方也為各國媒體提供公共工作區域，至於中華奧會也貼心為台灣媒體租用了專屬工作的辦公室空間，讓所有持有官方採訪證的台灣媒體能夠在MPC獲得專屬工作空間。

至於MPC內「人氣度」最旺的區域，絕對非本次官方紀念品商店莫屬，包括相關巴黎奧運帽T、T恤及紀念衫，以及吉祥物弗里吉的相關造型娃娃、徽章，還有巴黎地標艾非爾鐵塔造型的擺飾品，即便價格昂貴，帽T售價就超過台幣3500元，一個小型艾菲爾鐵塔擺飾，也要價台幣超過400元，但仍是吸引各國媒體入內購買，也成為MPC人氣最旺的一個區域。