「雷母」巴黎奧運射箭個人排名賽29位　雷千瑩：動作張力調整太慢

▲中華射箭女團雷千瑩。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

巴黎奧運射箭女子個人、團體排名賽，中華女將雷千瑩、邱意晴和李彩綺團體賽排名第9位，個人方面則以「雷母」雷千瑩的第29名最佳。賽後雷千瑩受訪時透露，「動作張力感覺調整太慢，這只是排名賽，當然排序也是很重要的環節，但是這一天已經結束了，後面就是要想清楚要怎麼應對！」

中華射箭女團今日在排名賽出擊，但3位女將雷千瑩、邱意晴和李彩綺整體表現平平，雷千瑩以25支10分箭，總分652分排名第29位，李彩綺排在40名，總分646分，至於邱意晴第53名，總分628分。

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團體賽方面，中華女團則排在第9位，確定將交手排名賽第8位的美國，爭取晉級機會。

今日整體表現最好的老將雷千瑩就表示，「場地風勢比預期變化還快一點，但還是有人破記錄，所以也沒什麼好說，我覺得發揮沒有抓得很好，大概6、7成。」

不過雷千瑩也強調，「還是平常心，放輕鬆調整，把自己能發揮出來的發揮出來，只要享受到這個比賽、舞台就會發揮得很好，學妹有問問題，我知道就會回答，她們對奧運一些期待都會問我。」

教練徐梓益則表示，「這個排名狀況，確實看到一些的問題，希望之後在對抗賽都可以修正。對抗賽對誰都一樣，一定要大膽，不管排名還是對抗賽，堅持到最後一刻都會有機會。」

▲中華射箭女團還將在對抗賽交手美國。（圖／中華奧會提供）