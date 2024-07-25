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快訊／巴黎奧運射箭女將出擊　團體排名賽第9、雷千瑩個人第29位

記者杜奕君／巴黎報導

距離2024巴黎奧運進入最後倒數1天，不過五環殿堂已經有部分項目提前揭開序幕，其中在射箭項目，台灣時間25日下午3點30分就由中華女團雷千瑩、邱意晴和李彩綺率先進行個人及團體排名賽，最終中華女將在團體賽排名第9位，12強賽將對上排名第8位的美國，個人方面，以雷千瑩拿下第29名最佳。

▲中華射箭女團雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運中華射箭女團排名賽拿下第9成績。（圖／中華奧會提供）

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本屆巴黎奧運射箭項目，場館設置在歷史悠久的法國知名古蹟榮軍院，榮軍院在17世紀曾為專門治療退伍軍人以及戰後殘疾軍人的醫院，目前則成為軍事博物館，包括英國駐法領事館也位於場館附近，今日賽事正式開始後，相關維安也明顯升級，隨處可見全副武裝的警察及安管人員進駐。

台灣時間25日下午3點30分，中華隊射箭女將雷千瑩、邱意晴和李彩綺攜手出擊女團排名賽，前36支箭射完，以「雷母」雷千瑩拿下330分暫列24名最佳，李彩綺329分則暫居28名，邱意晴則以317分排在第50位。

不過下半場開始後，中華隊女將臨場狀況有些後繼無力，最終雷千瑩以25支10分箭，總分652分排名第29位，李彩綺排在40名，總分646分，至於邱意晴第53名，總分628分。 

中華射箭代表隊教練徐梓益賽後表示，「其實3位選手練習時狀態都不錯，但正式比賽就是果決度與霸氣少了一些，還是鼓勵選手發揮自己的長處，不管對手是誰，進了賽場就必須更果斷一點。」

中華女團排名賽方面，最終總分1926分，排名第9位，確定後續賽程將交手排名第8位的美國，至於南韓則以總分2046分排名高居首位，同時打破奧運團體賽紀錄。陣中當家好手，上屆杭州亞運勇奪3金的「小全智賢」林是見，甚至以694分打破世界紀錄，成為本屆巴黎奧運射箭場上頭號「嬌」點。

▲中華射箭女團雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／中華奧會提供）

▲中華射箭女子個人排名賽，「雷母」雷千瑩，居第29名。（圖／中華奧會提供）

關鍵字： 2024奧運2024奧運射箭雷千瑩邱意晴李彩綺2024奧運台灣之光影音

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