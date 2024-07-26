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「餵」中華健兒而戰　巴黎奧運膳食公寓最熱銷菜色曝光

▲中華隊在巴黎奧運的專屬膳食中繼站，為選手提供最均衡營養的餐食料理。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華隊在巴黎奧運的專屬膳食中繼站，為選手提供最均衡營養的餐食料理。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

中華代表隊在本屆巴黎奧運備戰的關鍵要素之一，正是源源不絕的台灣「家鄉味」！此次國訓中心特別和漢典食品集團合作，成立「膳食中繼站」，在距離選手村步行大約10分鐘，就是中華隊專屬的膳食公寓。而25日射箭女團3位好手雷千瑩、李彩綺、邱意晴也特別前往用餐，大啖晚餐佳餚。主廚也曝光最受歡迎的菜色，是丼飯與小籠包等小點。

體育署與國訓中心、國家科學運動中心共同籌備，為此次巴黎奧運的中華健兒們設置膳食中繼站，該處公寓也在19日正式啟動，選手們只要利用APP「點餐」，熱騰騰的台灣佳餚美食就會準時送到。 

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▲中華隊在巴黎奧運的專屬膳食中繼站，為選手提供最均衡營養的餐食料理。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華隊專屬主廚團隊，在膳食中繼站馬不停蹄準備選手每日飲食。（圖／記者杜奕君攝）

25日晚間，剛剛結束上午個人、團體排名賽的中華射箭女團，也特別到達膳食公寓享用大餐，晚餐菜色包括排骨酥湯、醬燒排骨、薑燒豬肉、番茄燉雞、高麗菜，當然也少不了最具家鄉味的白米飯。

根據膳食中繼站副廚Leo透露，「目前包括牛丼、豬丼以及排骨酥湯都是熱銷菜色，另外在小點部分，也開始提供鹽酥雞、香腸、地瓜球，未來也會有鹽酥雞，不過選手還沒比賽，還是需要均衡營養與控制熱量。」

此次國訓中心與漢典食品集團合作，準備共10到12道菜色，且料理即時包從英國直接送往法國巴黎，不僅減少主廚備料所需時間，且每道菜色共準備1000份，絕對能成為中華隊選手在飲食上的最佳後盾。

▲中華隊在巴黎奧運的專屬膳食中繼站，為選手提供最均衡營養的餐食料理。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華隊射箭女團，今日也到膳食中繼站享用晚餐佳餚。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運射箭雷千瑩2024奧運台灣之光膳食中繼站

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