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快訊／巴黎奧運中華射箭男團排名賽第5　戴宇軒衝個人賽24位

▲▼戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞出席中華射箭代表隊記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞在男團排名賽為中華隊拿下第5位。（圖／資料照記者李毓康攝）

記者杜奕君／巴黎報導

中華射箭代表隊，台灣時間25日晚間20時30分進行男子個人、團體排名賽，此次中華隊由「F3」湯智鈞、林子翔以及戴宇軒攜手出擊，最終在個人賽方面，戴宇軒下半場暴衝，以665分拿下第24位、湯智鈞25位，林子翔32位。

在上午女團拿下排名賽第9位後，今日下午男團接力出擊，在上屆東京奧運魏均珩、鄧宇成及湯智鈞3人攜手拿下男團銀牌殊榮。

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此次中華男團再度由一哥湯智鈞領銜，包括林子翔、戴宇軒攜手出擊，在今日男子個人及團體排名賽，前36箭射完後，林子翔以總分335分暫居第21名，湯智鈞以總分335分排名23位，戴宇軒總分332分則排在第31位。團體賽部分，中華隊3名好手則在上半場以1002分暫居第4位。

最終72箭完賽後，在個人賽成績，中華隊以戴宇軒在最後關頭衝出佳績，以33支10分箭，總分665分暫居24位，另外台灣射箭一哥湯智鈞25位，林子翔32位。

男子團體排名賽方面，中華隊最終以1992分拿下第5位，至於男團前4強分別是南韓、法國、印度與中國，中華隊預計在淘汰賽首輪交手第12名的英國代表隊。

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