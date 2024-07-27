運動雲

>

快訊／巴黎奧運開幕式前「下暴雨」　全球媒體成落湯雞

▲巴黎奧運開幕式暴雨、安檢。（圖／記者杜奕君攝）

▲2024巴黎奧運開幕式前，現場下起暴雨讓全球媒體只能淋雨作業。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運開幕式，將於台灣時間27日凌晨1點30分正式展開，《ETtoday新聞雲》也前進此次奧運開幕式現場，只不過表定法國當地時間晚間7點半開始的開幕式，巴黎傍晚5點半左右就下起傾盆大雨，在開幕式現場沒有任何「雨備方案」，也讓全球媒體工作者都淋成了落湯雞。

此次巴黎奧運開幕式，舉辦地點就在法國最知名地標「艾菲爾鐵塔」前，來自各國的運動員代表，將乘坐船隻在塞納河進行別開生面的開幕式活動，此次中華隊也將有33位選手、教練，以及6位團本部代表，參與此次開幕戰，包括台灣羽球天后戴資穎，以及霹靂舞好手孫振，將出任此次中華隊掌旗官。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只不過今日巴黎當地天公不作美，下午開始就下起綿綿細雨，當全球媒體抵達開幕式現場的媒體工作區時，大約晚間5點半左右下起大雨，讓現場全球媒體幾乎都淋成了落湯雞。

此次巴黎奧運開幕式由於在室外舉行，天候因素本來就不可控，但現場沒有任何遮雨棚或是雨備方案，也讓天氣成為此次最不安定因素。

▲巴黎奧運開幕式暴雨、安檢。（圖／記者杜奕君攝）

▲巴黎奧運開幕式前下起暴雨，讓台灣媒體也只能暫停工作躲起雨來。（圖／記者杜奕君攝）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 巴黎奧運開幕式艾菲爾鐵塔巴黎鐵塔奧運開幕式

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王冠閎和韓安齊好交情　巴黎奧運期待參與開幕式

王冠閎和韓安齊好交情　巴黎奧運期待參與開幕式

巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

中華射箭混團要加射　戴宇軒：一定把荷蘭幹掉

中華射箭混團要加射　戴宇軒：一定把荷蘭幹掉

「餵」中華健兒而戰　巴黎奧運膳食公寓最熱銷菜色曝光

「餵」中華健兒而戰　巴黎奧運膳食公寓最熱銷菜色曝光

中華射箭混雙戴宇軒、雷千瑩出擊　但要先和荷蘭加賽爭第16種子

中華射箭混雙戴宇軒、雷千瑩出擊　但要先和荷蘭加賽爭第16種子

快訊／巴黎奧運中華射箭男團排名賽第5　戴宇軒衝個人賽24位

快訊／巴黎奧運中華射箭男團排名賽第5　戴宇軒衝個人賽24位

柔道男神楊勇緯巴黎奧運籤表出爐　金牌之路4強恐強碰兩大強敵

柔道男神楊勇緯巴黎奧運籤表出爐　金牌之路4強恐強碰兩大強敵

快訊／中華射箭「F3」巴黎奧運出擊　男團上半場暫居排名賽第4位

快訊／中華射箭「F3」巴黎奧運出擊　男團上半場暫居排名賽第4位

「雷母」巴黎奧運射箭個人排名賽29位　雷千瑩：動作張力調整太慢

「雷母」巴黎奧運射箭個人排名賽29位　雷千瑩：動作張力調整太慢

快訊／巴黎奧運小全智賢射箭揚威　南韓林是見694分破世界紀錄

快訊／巴黎奧運小全智賢射箭揚威　南韓林是見694分破世界紀錄

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

熱門新聞

「冰粽事件」後又用釣竿騷擾李雅英　悍將球團禁止入場

楊勇緯明爭我國本屆首金　巴黎奧運柔道場地卻遭疑「不符規定」

巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

快訊／巴黎奧運開幕式前「下暴雨」　全球媒體成落湯雞

戴資穎奧運掌旗初體驗　興奮曬時尚中華團服「領巾藏驚人巧思」

戴培峰回壘不及出局鋒總說：OK！很積極　張育成大巨蛋首秀有美技

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷騷擾李雅英　悍將列為黑名單

2巴黎奧運柔道場地遭疑「不符規定」

3奧運接駁狀況多　王冠閎危險席地而坐

4巴黎奧運開幕式前暴雨　全球媒體淋慘

5戴資穎曬中華團服「領巾藏驚人巧思」

最新新聞

1該拿一日奧運迷怎麼辦？讓運動走入生活

2孫振踏上巴黎奧運 教練盼保有原創性

3掌旗官「台灣舞王」孫振：用力揮旗讓世界看見！

4奧運開幕式安檢超嚴格　環保餐具沒收

5巴黎奧運網球眾星雲集 首輪5大比賽

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

「餵」巴黎中華健兒而戰　設膳食中繼站供營養料理

杰戈生涯首勝歸功隊友守備！　鋒總按讚：慢慢熟悉中職打者

魔獸抵台高喊「終於回台了」　睽違2年在寶島球迷面前打球

奧運選手村國際區超齊全　家樂福、沙龍及超大專賣店

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366