快訊／巴黎奧運開幕式前「下暴雨」　全球媒體成落湯雞

▲2024巴黎奧運開幕式前，現場下起暴雨讓全球媒體只能淋雨作業。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運開幕式，將於台灣時間27日凌晨1點30分正式展開，《ETtoday新聞雲》也前進此次奧運開幕式現場，只不過表定法國當地時間晚間7點半開始的開幕式，巴黎傍晚5點半左右就下起傾盆大雨，在開幕式現場沒有任何「雨備方案」，也讓全球媒體工作者都淋成了落湯雞。

此次巴黎奧運開幕式，舉辦地點就在法國最知名地標「艾菲爾鐵塔」前，來自各國的運動員代表，將乘坐船隻在塞納河進行別開生面的開幕式活動，此次中華隊也將有33位選手、教練，以及6位團本部代表，參與此次開幕戰，包括台灣羽球天后戴資穎，以及霹靂舞好手孫振，將出任此次中華隊掌旗官。

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只不過今日巴黎當地天公不作美，下午開始就下起綿綿細雨，當全球媒體抵達開幕式現場的媒體工作區時，大約晚間5點半左右下起大雨，讓現場全球媒體幾乎都淋成了落湯雞。

此次巴黎奧運開幕式由於在室外舉行，天候因素本來就不可控，但現場沒有任何遮雨棚或是雨備方案，也讓天氣成為此次最不安定因素。

▲巴黎奧運開幕式前下起暴雨，讓台灣媒體也只能暫停工作躲起雨來。（圖／記者杜奕君攝）