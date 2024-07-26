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巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

▲巴黎奧運接駁車狀況不斷，「台灣蝶王」王冠閎甚至只能在巴士上危險席地而坐。（圖／黃智勇提供）

▲巴黎奧運接駁車狀況不斷，「台灣蝶王」王冠閎甚至只能在巴士上危險席地而坐。（圖／黃智勇提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華游泳代表隊此次共有王冠閎、韓安齊兩名好手分別參與男子200公尺蝶式、女子200公尺混合式項目，兩人目前也正緊鑼密鼓進行備戰。不過今日在正式比賽場地「拉德芳斯體育館」練習時，王冠閎提到選手村接駁車，游泳選手太多，整路只能席地而坐的問題，希望團本部能派車支援。

此次「台灣蝶王」王冠閎再度登上五環殿堂，也是繼上屆東京奧運後，連續兩屆勇闖奧運舞台。此次和台美混血女將韓安齊共同前進花都參賽，王冠閎談到備戰已是信心十足，但卻對於此次奧運官方的選手接駁車問題，親曝自己所面臨的種種狀況。

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「主要還是選手太多，加上大家都沒有排隊，接駁巴士位置有限，讓我整路只能在巴士上席地而坐，如果人高馬大的外國選手跌倒，我們就可能被壓傷。」王冠閎如此說道。

王冠閎還說，「加上司機對於路況與交通的掌握都不夠，原本到場館40分鐘的路程，開了整整1.5小時，對我們選手練習、調整影響真的很大，還是希望團本部能夠安排車輛接送。」

中華游泳代表隊教練黃智勇則表示，「因為我們訓練主要是要安排在正式比賽的時間，要把那個時間調整過來，所以我們時間都是幾乎就是巴黎當地的上、下班時間，如果我們下午來訓練的話，練完大概6、7點下班，然後那路都小，然後遊覽車又大，我覺得可能他們事先也沒有規劃好，才有這些問題產生。」

▲「台灣蝶王」王冠閎迎今年首秀、教練黃智勇。（圖／中華民國游泳協會提供）

▲「台灣蝶王」王冠閎發聲，希望團本部能解決選手每天的搭車接駁問題。（圖／資料照）

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