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中華射箭混團要加射　戴宇軒：一定把荷蘭幹掉

▲▼ 企聯射箭， 戴宇軒 。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

▲ 戴宇軒在本次巴黎奧運，將和雷千瑩搭檔在混雙和荷蘭加射爭取第16種子 。（圖／資料照）

記者杜奕君／巴黎報導

中華射箭男團25日在團體排名賽，搶下第5種子，比賽表現優異的戴宇軒也確定和女團的沙場老將雷千瑩搭檔混雙出擊。不過由於中華隊與荷蘭總分相同，根據奧運規則必須加賽方式決定排名，因此戴宇軒、雷千瑩將在27日與荷蘭進行加賽，決定最後一張混雙門票獎落誰家。對此戴宇軒強調，「一定把荷蘭幹掉，加射就是比誰敢射！」

射箭男團在個人賽成績，中華隊以戴宇軒在最後關頭衝出佳績，以33支10分箭，總分665分居24位，另外台灣射箭一哥湯智鈞25位，林子翔32位。男子團體排名賽方面，中華隊最終以1992分拿下對抗賽第5種子席次。

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戴宇軒賽後表示，「排名賽就是要讓我們熟悉，知道對抗賽怎麼調整，今天就是把注意力放在自己的動作上面，就算前面碰到亂流，就是把自己能做的做好，就不會覺得可惜。」

談到27日將在混雙與同分的荷蘭加賽，決定誰能取得第16種子機會，戴宇軒強調，「一定把荷蘭幹掉，加射就是比誰敢射！」

將和雷千瑩搭檔出擊，戴宇軒透露，「我跟雷老師也是同一個體系，企業賽也有搭檔過，平常在母校訓練就有很好的默契，她也常常針對技術、心態給我建議，對我來講很有幫助，這次有機會一起跟老師拚奧運，我會盡全力射出最好的狀態。」

關鍵字： 2024奧運2024奧運射箭雷千瑩戴宇軒2024奧運台灣之光

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