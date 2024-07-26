王冠閎和韓安齊好交情　巴黎奧運期待參與開幕式

▲中華游泳代表隊「台灣蝶王」王冠閎備戰巴黎奧運進入最後倒數。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

中華游泳代表隊此次共有王冠閎、韓安齊兩名好手參與，兩位泳壇健將預計也將出席台灣時間27日凌晨1點30分的巴黎奧運開幕儀式。來到巴黎後因為積極備戰，王冠閎說要趁此機會看看巴黎市容。台美混血女將韓安齊則表示，「很期待穿上中華隊開幕式的漂亮團服與鞋子，參與此次巴黎奧運開幕盛宴。」

早在國中時期就曾搭檔出國比賽，王冠閎與韓安齊的好交情，讓此次中華游泳代表隊教練黃智勇都直言，「他們是好朋友，每天就是無厘頭、瘋瘋癲癲的，但我也覺得這樣的相處模式，確實降低了很多的比賽壓力與焦慮感。」

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黃智勇也透露，「王冠閎與韓安齊來到巴黎備戰已經1周，狀況一天比一天好，他們對自己是有更高的期望，不只希望能打破自己的最佳成績之外，也能為台灣爭取更高的榮耀。」

王冠閎表示，「目前熱身時的選手很多，在整體熱身項目上，能做的很有限，加上外國選手身形比較高大，我們確實比較難去熱開，但還是希望要多適應一些比賽的模式，不過每位選手都有自己的課表，有時候會撞來撞去，所以還是要比較小心一點。」

至於韓安齊則說，「目前整體調整狀況還不錯，一切都很清新也很開心，然後也有伴。開幕式要搭船不是用走的，感覺很新奇，我也很期待穿中華隊的團服與鞋子，我覺得很好看。」

▲韓安齊首度登上奧運殿堂，目前也已經進駐比賽正式場館練習。（圖／記者杜奕君攝）