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快訊／巴黎奧運開幕式安檢超嚴格　環保筷子、吸管也被沒收

▲巴黎奧運開幕式暴雨、安檢。（圖／記者杜奕君攝）

▲2024巴黎奧運開幕式安檢超嚴格，台灣媒體的環保筷子、吸管也無法帶進場。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運開幕式，將於台灣時間27日凌晨1點30分正式展開，《ETtoday新聞雲》也前進此次奧運開幕式現場，見證中華隊好手們在五環殿堂的精彩表現。不過今日開幕式前的媒體進場安檢，台灣媒體隨身攜帶的環保餐具，包括筷子、吸管都被沒收，但法國卻是非常崇尚環保的國家，也讓人對於安檢模式有些摸不著頭緒。

此次巴黎奧運，為了貫徹環保理念，選手村都不裝設冷氣設備，就連此次前進巴黎採訪的部分台灣媒體，飯店內也都沒有裝設冷氣。另外，MPC媒體中心也相當崇尚環保垃圾分類觀念，可說是將環保徹底融入生活。

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今日的奧運開幕式，入場媒體必須通過兩道安檢程序，其一是警方的相關隨身物件搜查，第二關則是電子安檢，必須通過徹底搜查確認安全無誤，才能進入開幕式現場。

不過台灣媒體今日隨身攜帶的環保餐具，包括筷子、吸管、湯匙，在經過電子安檢時都被暫時沒收，除了對於安檢規格感到有些無厘頭，也見識到主辦單位對於奧運安檢的高規格對待。

今日巴黎奧運開幕式預計台灣時間27日凌晨1點30分展開，中華隊將由羽球天后戴資穎，霹靂舞高手孫振共同擔任掌旗官，中華隊被安排與塔吉克、坦尚尼亞、查德等3國代表團同船遊河，中華隊預計登船時間為台灣時間27日凌晨2時25分，直到凌晨3點55分才會正式下船。

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關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運開幕式安檢

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